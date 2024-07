Van Santvoort Makelaars Cup vijfjarigen: 67 paarden foutloos, Orpheus doorverwezen naar tweede bezichtiging

In het eerste onderdeel van de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo zijn 67 vijfjarigen foutloos gebleven. In de Van Santvoort Makelaas Cup, tot en met 2022 bekend als de Blom Cup en vorig jaar als het KWPN Kampioenschap voor Jonge Springpaarden, gingen vanochtend 101 vijfjarigen van de start. Orpheus (v. Jappeloup) werd aangewezen voor de tweede bezichtiging.