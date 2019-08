Vijftien veulens in Young Jumping Foal Sale

Vijftien springveulens worden vandaag geveild in de tweede editie van de Young Jumping Foal Sale tijdens de finaledag van de Blom Cup op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo. Veulens van jonge, talentvolle KWPN-goedgekeurde springhengsten uit moeders die minimaal op 1.30m-niveau hebben gepresteerd of het prestatiepredicaat dragen, staan aan de basis van deze geselecteerde veulens.

De moeder van Kannan Jr.-zoon Olympus heeft internationaal op 1.50m-niveau gesprongen. Haar oudste nakomeling Gracia Cantate (v. Zirocooc Blue) loopt inmiddels op 1.35m-niveau en is in eigendom van wereldkampioen Simone Blum!

Ook Orvieto E komt uit een moederlijn waaruit veel sport komt. Zo is de moeder van deze Jenssen VDL-zoon een halfzus van de 1.40m-paarden Fair Diamond (v. Indorado) en Germette E (v. Indorado)en sprong zij zelf op 1.35m-niveau. De overgrootmoeder bracht onder andere het internationale 1.60m-Grand Prix-paard Royal Dream (v. Indoctro) van Dennis van Den Brink.

De moeder van Odin (v. Herakles) is het internationale tweesterren eventingpaard Wacordia (v. Emilion). Deze stermerrie bracht in combinatie met Tangelo van de Zuuthoeve al het internationale éénsterren eventingpaard Ecordia. Daarnaast is de stermerrie Wacordia een halfzus van het internationale 1.50m-paard Edison D.N. (v. Zirocco Blue VDL) en van het 1.40m-paard Brisbane (v. Indoctro). Uit deze moederlijn komt ook nog het internationale 1.50m-paard Becordia (v. Hold Up Premier) en vele andere sportpaarden.

De Olympische hengst Rivaal (v. Monaco), die met deel nam aan de Olympische Spelen van Hong Kong in 2008 is een halfbroer van de moeder van Oxford Alpha (v. Jardonnay VDL). Deze Zwinging Alpha (v. Fighting Alpha) presteerde zelf op 1.35m-niveau en gaf meerdere (inter)nationale 1.30/1.35m-paarden. Dit is slechts een greep uit de collectie.

Bekijk hier de volledige collectie.

Bron Persbericht KWPN