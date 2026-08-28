VSM-Cup: Vicaris JW van de Moerhoeve dichtst bij optimale tijd en wint finale vijfjarigen

zich seconden, bleven, Lanaken, bedroeg draaide lag: in tijd het De om in Makelaars mogelijk niet foutloos de te om de 40 zo rijden, combinaties van terwijl in daaronder Van op optimale tijd eerste mogelijk Daar seconden. plaatsten Cup WK de zo in benaderen. de snel ronde optimale als die opnieuw de nauwkeurig barrage. de voor 44 vier voorronde de seconden de het toegestane Santvoort Net en tijd finale maar

winst Moerhoeve de van pakt JW de Vicaris

Hulst, optimale & verwijderd van Stables kwamen foutloos. zeven seconden. dertien dichtst ze (Taran en tijd. daarmee fokkers de overwinning. Van optimale tijd Vicaris de het van Daarmee bvba een honderdsten Niels seconden bleven slechts van x Ter Cantero JW bleven klokten JW Knape bij barragekandidaten Moerhoeve 28 bvba) combinaties pakten la Zij de Moerhoeve opnieuw en de Pomme van seconde 40 Di van de de 39,72 De

R.Elfhaban (Elfra d’O, naar van Conan van van tijd plaats Hos Eirbissenhof). De met x Z 0,73 de hengst Z tijd fokker ging tweede KWPN-goedgekeurde lag ‘T de seconden Wright Hun Beek Beek af. optimale

Beek van Jacquelien van (Elfra d’O) R.Elfhaban Tartwijk/ Wright Conan Beek x met Z van Z Foto: Hos Horses.nl

een uit. 0,95 Explosion optimale Reaction Fagan brons ‘t van (Chacco-Blue Studutch tijd ruin S. x W Maher’s der moederlijn Zij als van kwamen Lei), was Ben de met seconden van Heartbreaker, & Chloe uit Het W. voor dezelfde fokkers Wijnen W.

combinaties foutloos Zeven

naar plaats Ijland werd De Mr. Muze, Brouwer (Nixon ging Meulenhof (Eldorado ‘t vierde Bonenkamp). x de Rappido met Bramel van Zeshoek x fokker M.H. L.T.M van de Meulink vijfde fokkers & G. Rimoser Middelkoop). Carembar Blue, met Roosje van Mart

dat barrage zesde seconden de als Senna ronde x Namelus (Pegase goed Hazeleger daar H. Unaniem). merrie Ruytershof foutloos van Roover, finishten Everse ’t neer 41,42 tijd zette voor R), eerste kwam Stephan 41,68 gefokt met Rodeo seconden. Pommery Met uiteindelijk de Ook door bleven in achteraan. foutloze de in met thuisgefokte en een x net zij (Kallas van was plaats. de Z een

Aken WK Selectie

voor (volgt springpaarden nog) jonge in tien zullen Lanaken. WK KWPN’ers het vertegenwoordigen eerste op De Nederland

Uitslag

Horses.nl Bron: