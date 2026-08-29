Wishfull Rona kampioen bij Gelderse veulens, Tina Turner bij driejarige merries

Voor de kampioenskeuring van de Gelderse veulens kwamen vijf merrieveulens en vier hengstveulens in de baan. De gemene deler was de hoge kwaliteit van alle veulens. Het kampioenslint was voor Wishfull Rona, een zoon van Odeer. De driejarige Gelderse merries vormden een sterke rubriek op de fokkerijdag van de KWPN Kampioenschappen. Vijf fraaie merries verschenen voor de jury. Henkie-dochter Tina Turner gooide al hoge ogen op de stamboekkeuring en tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard eindigde ze ook al bovenaan. Op de Nationale Merriekeuring in Ermelo liet ze zich opnieuw uitmuntend zien en kwam de titel haar toe.

KWPN Door

De charmante Tina Turner (uit Fahla van de Keizershove keur sport van Rubus B) deed haar naam eer aan en danste door de baan. De echt Gelderse merrie liep iedere pasmet de schoft naar boven. Marloes: “Een langgelijnde en rassige merrie, met een aansprekende voorhand en een sterke manier van bewegen.” Tina Turner is geboren op stal bij Erica Schoo en Ben van der Burgh uit Barchem. Erica: “We zijn nu echt flabbergasted en supertrots op haar. Ze stond in principe te koop, maar nu gaan we kijken hoe ver we kunnen komen met haar.”

Veel beentechniek

De nummer twee deed niet veel onder voor de kampioen, deze Tabitha Rona (v. Negro) van Jan Vonk uit Goudriaan komt uit stermerrie Joanne Rona (v. Alexandro P). Laatstgenoemde is tevens de moeder van het winnende veulen van vandaag Wishfull Rona; een familiesucces dus. De jury omschreef Tabitha Rona als een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand en een goede bovenlijn. In beweging liet ze veel kracht en een goede beentechniek zien. Ten opzichte van de nummer één zou ze wat meer

Titelprolongatie Wishfull Rona

Bij de veulens stonden als jury deze keer in de baan: Jan Pen, Wim Versteeg met Marloes van der Velden als voorzitter. Tijdens de Nationale Dag Gelders Paard werd Wishfull Rona kampioen en deze titel prolongeerde hij vandaag simpelweg tijdens de Nationale Veulenkeuring. “Een rassig en charmant veulen, die heel goed in het Gelderse type staat en royaal ontwikkeld is. In beweging vertrekt hij steeds met de schoft omhoog. In draf toont hij veel techniek in het voorbeen en hij beschikt over een krachtige galoppade.”

cat.nr 60 Wishful Rona, kampioensveulen Gelders Paard. Foto: Melanie Brevink-van Dijk / Horses.nl

Heel bedreven

Wishfull Rona (v. Odeer) komt uit topmerrie Joanne Rona (v. Alexandro P), die zelf ook ooit Nationaal Veulenkampioen was. Het veulen is gefokt en staat geregistreerd bij Jan Vonk in Goudriaan. Jan: “Ik wist dat ik een goed veulen had, maar op de dag zelf moet het allemaal wel gebeuren. Goed keuringsklaar maken is heel veel werk en ik zou niets zijn zonder hulp van meerdere mensen die mij thuis daarmee helpen, onder meer Iris van Wijk. Zij is er inmiddels heel bedreven in en doet goed werk. Gezien het resultaat van vandaag.

Reservetitel voor Warsteiner

De reservetitel in deze sterke rubriek was voor Warsteiner (Raffael K uit Orien van Danser, f/g R. Jansen). Marloes: “De kampioen en de reservekampioen doen eigenlijk qua kwaliteit heel weinig onder voor elkaar. Dit rassige veulen staat ook zeer goed in het Gelderse type met veel front en een krachtig achterbeen. Hij bewoog op een fijne manier in alle drie de gangen.”

Bron: KWPN