Zes paarden opgegeven voor crossbreed-informatiekeuring

Het KWPN introduceerde met het oog op de bloedspreiding in de dressuurpaardenfokkerij in 2017 een pilot waarbij het met een reglementswijziging mogelijk werd om nakomelingen van KWPN-hengsten uit Iberische (raszuivere Lusitano- en PRE-) merries in register A te registreren. De resultaten van dat experiment zijn aankomende vrijdag te zien op de KWPN Kampioenschappen, al is de deelname (voorlopig) behoorlijk beperkt. Zes paarden zijn aangemeld, daarvan slechts drie gefokt volgens de pilot (dressuurhengst x Iberische merrie).

Bij de actuele aanmeldingen (de voorlopige deelnemerslijst) is te zien dat zes paarden zijn opgegeven. Drie paarden (een Imposantos, een Le Formidable en een Mauro Turfhorst) zijn gefokt volgens de opzet van de pilot, de drie anderen niet (twee keer PRE x KWPN-merrie en zelfs een PRE x PRE x KWPN-merrie).

Evaluatie project

Het pilotproject zal dit jaar worden geëvalueerd. Eerder dit jaar zei Ralph van Venrooij daarover: “De eerste jaargang van de pilot zijn dekkingen van 2017, wat wil zeggen dat de eerste jaargang van deze pilot geboren is in 2018. Er is destijds voor 5 jaar gekozen zodat het mogelijk is om de uitgroei van deze kruisingsproducten te kunnen volgen. Op basis van deze informatie zal in 2023 de evaluatie plaatsvinden.”

