Laura Chapot de snelste in 1.40m op 20-jarige KWPN’er

Laura Chapot is de vierde week van het Winter Equestrian Festival in Wellington zeer succesvol begonnen. In de nationale 1.40m rubriek, die uit twee secties bestond, werd de Amerikaanse twee keer eerste en twee keer tweede. Chapot realiseerde de snelste tijd met de 20-jarige KWPN'er Shooting Star (v. Phin Phin). "Na dit succes van vandaag zou ik eigenlijk maar met pensioen moeten gaan", reageerde de 50-jarige amazone.

Meteen in de eerste rit van het 1.40m Twee Fasen parcours zette Laura Chapot met Shooting Star de winnende tijd op het scorebord. Met het fokproduct van E. te Beest uit De Heurne bij Aalten bleef de Amerikaanse foutloos in 26,825 seconden.

‘Klein paard met grote sprong’

Chapot: “Shooting Star mag dan 20 jaar oud zijn dit jaar, maar hij is het kleinste paard met de grootste galoppade. De grote, open ring was echt in zijn voordeel, want hij kan er echt over galopperen en op die manier galopsprongen weglaten. Zo kan hij echt snel zijn.”

KWPN’er Calafornia tweede

Laura Chapot pakte ook de zege in groep 2, nu met de 15-jarige Out of Ireland (v. Lougherne Connaught). Met de merrie was ze een tiende langzamer (26,978 seconden) dan Shooting Star. Vervolgens reed de Amerikaanse haar twee andere ‘oud gedienden’ Calafornia en Chandon Blue naar de tweede plaatsen in beide groepen. Met de 14-jarige Calafornia (v. Ultimo), fokprodukt van De Radstake uit Varsseveld, klokte ze 27,28 seconden. Op 16-jarige Oldenburger Chandon Blue (v. Chacco Blue) zette Chapot de klokken stil op 27,773 Seconden.

‘Paarden galopperen hetzelfde’

“Ik dacht dat de rest wel kon volgen wat hij [Shooting Star] deed”, zei Laura Chapot na afloop, “want gelukkig hebben al mijn paarden in deze rubriek ongeveer dezelfde galoppade.”

Bron Persbericht WEF