Laura Chapot wint Nationaal 1,40m met Ultimo-zoon Calafornia

De eerste dag van week 10 van het Winter Equestrian Festival in Wellington stond in het teken van nationale rubrieken. In de 1,40m-hoofdrubriek van afgelopen nacht bemachtigde Laura Chapot de eerste plaats met de veertienjarige KWPN'er Calafornia (v. Ultimo). Chapot was met het fokprodukt van De Radstake uit Varsseveld iets minder dan een seconde sneller dan de Argentijn Gustavo Prato op King van het Keizershof (v. Clearway).

Laura Chapot en haar KWPN’er Calafornia zijn een competitief stel. In februari won het paar al de 1,40m-rubriek uit de nationale serie van wedstrijden in Wellington. Vorig jaar werd Chapot met de zoon van Ultimo ook de al competitie winnaar.

‘Hij wordt steeds sneller’

“Dit jaar gaat hij echt, echt heel goed,” merkte Chapot op. “Hij springt heel goed en heel constant. Ik ben echt trots op hem dat hij elke keer naar voren komt en het zo goed doet. Hij was echt fris vandaag, wat leuk is om te zien in week 10 dat het paard nog steeds naar buiten komt en probeert de proef te winnen. Hij is een heel voorzichtig paard en hij is in de loop der jaren sneller geworden.”

330.000 euro paard Insider BH

In de Twee Fasen-rubriek stuurde Laura Chapot Calafornia in 30,25 seconden over de finish. De Argentijn Gustavo Prato werd door Chapot naar de tweede plaats verwezen. Hij reed op King van het Keizershof een tijd van 30,98 seconden. Op de derde plaats eindigde Sarah Hubbard uit Amerika met Latino Van De Looise Heide (v. Cantos) in 31,25 seconden. Op de negende plek kwam nog een KWPN’er Insider BH (Chellist x Heartbreaker) gereden door Erynn Ballard. Het fokprodukt van Stoeterij Black Horse werd in 2019 via de exclusieve springpaardenveiling ‘The Ten’ (met tien paarden) van Tal Milstein voor 330.000 euro verkocht.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF/Horses.nl