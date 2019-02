Liveblog: Awarduitreiking Horses Product van het Jaar

De winnaars van de Horses Product van het Jaar-verkiezing worden momenteel bekendgemaakt in Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel. In totaal gaat het om elf prijzen: tien categoriewinnaars en een overall winnaar. Aan het eind van vanavond is bekend welke hippische producten, diensten en opleidingen de awards hebben bemachtigd.

Categorie Verzorging-overig

Mede door de goede beoordeling van het jurypanel kwam de award in de categorie ‘Verzorging-overig’ op naam van de Kettner Vlechttas. Deze handgemaakte vlechttas wordt met een riem om de middel bevestigt, zodat alle vlechtspullen binnen handbereik zijn. De vakjes voor de vlechtspullen zijn royaal gemaakt, zodat ook scharen en kammen van verschillende formaten er in passen. Het pekdraad en elastiekjes kunnen in aparte vakjes worden opgeborgen. Het publiek was het meest te spreken over de Strip Hair Gentle Groomer waardoor deze alles-in-één groomer op de tweede plek eindigde. De Magnet Brush van Ekkia werd derde.

Categorie Verzorging

In de categorie ‘Verzorging’ ging de Tubbease Hoof Sock er met de award vandoor. Deze spoelschoen helpt bij de behandeling van verschillende hoefaandoeningen zoals abcessen, rotstraal, white line disease en hoefbevangenheid. Door het eenvoudige, maar doeltreffende ontwerp kan de ademende hoefschoen ingezet worden om hoeven te weken, maar ook in combinatie met medische behandelingen zoals trekverbanden en koude kompressen. De EVA-inlegzool kan gebruikt worden voor meer comfort bij gevoelige zolen. De High Power Laser, een laser die pijnloos en effectief pijn bestrijdt en ontstekingen en wonden sneller laat genezen, mocht zowel van de vakjury als het publiek ook rekenen op positieve reacties en eindigde als tweede. Cavalor Derma Wash bezette in deze categorie de derde stek.

Categorie Veiligheid

Mede doordat het publiek de EQ3 Lynx Helm van Back on Track op de eerste plek had staan werd dit product de winnaar in de categorie ‘Veiligheid’. De helm onderscheidt zich door de binnenkant, waar onder het uitneembare en wasbare mutsje, zich een gele schelp bevindt. Deze schelp beweegt bij een val iets mee waardoor de schedel ook iets meebeweegt. Daardoor krijgen de hersenen een veel mindere draaiing in het hoofd te verwerken en vermindert de kans op hersenletsel.

Charles Owen pakte met de Ayrbrush with Pinstripe helm de tweede plek. De Uvex Perfexxion II Glamour werd derde.

Categorie Uit de zadelkamer-overig

De winst in de categorie ‘Uit de zadelkamer-overig’ ging met het beste juryoordeel naar NeXaver. Dit beschermend nekhalster bestaat uit twee halsdelen die de druk op de wervelkolom van het paard niet alleen neerwaarts, maar ook voorwaarts verdeeld. Hierdoor blijven niet alleen de wervels maar ook de spieraanhechtingen, zenuwkanalen en slijmbeurzen gespaard en wordt de kans op blokkades en ontstekingen geminimaliseerd.

De Freejump Spur One, sporen met een flexibele zijde aan de binnenkant voor meer pas- en draagcomfort, kreeg de meeste stemmen van het publiek en werd tweede. De Kettner Clip bemachtigde de derde plek.

Categorie Uit de zadelkamer-zadels

De jury was in de categorie ‘Uit de zadelkamer-zadels’ het meest onder de indruk van de Saddle Secure en won daardoor deze rubriek. De sloten van Saddle Secure zijn ontworpen om te zorgen voor een intelligente beveiligingsoplossing van het zadel. Door gebruik te maken van een gepatenteerde technologie zijn Saddle Secure sloten de enige goed functionerende sloten waarbij een indringend alarm afgaat zodra de kabel/beugel wordt doorgeknipt. Intelligente elektronica zorgt ervoor dat het alarm alleen afgaat als het slot wordt opengebroken. De Cellpad onderlegger pakte de tweede plek, terwijl het zadel van Graziozo als derde eindigde.

Categorie Supplementen

In de categorie ‘Supplementen’ ontving de Elektrolytenslobber van Voermeesters het hoogst aantal punten van de jury en ontving mede daardoor de award in deze categorie. Deze smakelijke slobber is ontwikkeld voor paarden die zware arbeid hebben verricht en/of veel zweten. Door het zweten verliest het paard niet alleen vocht, maar ook mineralen zoals natrium, chloride, kalium en magnesium. Voermeesters Elektrolytenslobber vult deze mineralen aan en zorgt dat de vochthuishouding weer op peil komt. EquilinGROW, dat een volledige aanvulling biedt voor opgroeiende jonge paarden en pony’s naast voldoende geschikt ruwvoer en gras, werd als tweede geplaatst. De derde stek was voor Joint Care Sport van Horse Victory.

Categorie Kleding & Schoeisel

De Niro Boot Tricolore ontving van het jurypanel de meeste stemmen en mocht zich uiteindelijk ook winnaar in de categorie ‘Kleding & Schoeisel’ noemen. De stijlvolle laars is gemaakt van Quick leder in de kleur blauw. Het leder is extra soepel, waardoor de benen van de ruiter meer bewegingsvrijheid hebben. De laarzen buigen gemakkelijk mee met het been van de ruiter en zijn erg geschikt voor zowel dressuur- als springruiters. De Breezy Boxer, de naadloze boxer die bovendien vocht opneemt, eindigde als tweede, gevolgd door de Celeris Pablo laars.

Categorie In en om de stal

De Mobiele Houten Omheining van Solarfence greep de award in de categorie ‘In en om de stal’. De mobiele, demontabele omheining bestaat met voeten, staanders en liggers uit slechts drie onderdelen. De kunststofvoeten wegen 15 kg per stuk, waardoor ze stevig en stabiel zijn, maar door het ingebouwde handvat ook goed hanteerbaar. De vierkante palen zijn makkelijk te stapelen. De omheining is inzetbaar op gras, maar ook op zand of verharding.

Op de tweede plek volgde de Manege LED-verlichting van 3XL Solar Solutions, die bij de vakjury als beste uit de bus kwam. De Paddock Cleaner werd derde.

Categorie Diensten & Training

De categorie ‘Diensten & Training’ is gewonnen door Paarden Oppas Service. Dit is een bemiddelingsbureau voor paardenhouders en professionele paardenverzorgers. Wanneer paardenhouders op vakantie willen, regelt Paarden Oppas Service een oppas die vanuit het huis van de paardenhouder de zorg voor de paarden én andere dieren overneemt. De streng geselecteerde hippische verzorgers hebben zelf jarenlang paarden gehad/verzorgd en hebben een hippische opleiding. Dankzij het grote bestand met verzorgers is vervanging bij uitval altijd te regelen. Paarden Oppas Service kreeg het beste juryoordeel binnen de categorie ‘Diensten & Training’.

Vitafloor, dat door middel van een trilplaat ondersteuning biedt bij het dagelijks management van paarden, eindigde als tweede. Op plaats drie stond Paarden Administratie.

Uitleg

In deze zevende editie van de Horses Product van het Jaar-verkiezing zijn maar liefst 72 hippische producten, diensten en opleidingen genomineerd, verdeeld over tien categorieën. De verkiezing is georganiseerd door Eisma Horsesmedia, uitgever van onder meer Bit, Dressuur, Paardenkrant en Horses.nl, en mede mogelijk gemaakt door Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel.

Eind 2018 konden paardenliefhebbers stemmen op hun favoriete producten, diensten en opleidingen. Begin januari kwam de vakjury in Soest bijeen om de producten en diensten te beoordelen. Het jurypanel bestond uit: voorzitter Dirk Willem Rosie (hoofdredacteur Paardenkrant en Horses.nl), Danielle van Mierlo (Grand Prix-amazone), Rob Ehrens (bondscoach Nederlands springteam), Anneke Hallebeek (dierenarts en specialist veterinaire diervoeding), Hank van Campen (dierenarts), Solange Schrijer (dierenfysiotherapeut) en Bastiaan de Recht (Grand Prix-ruiter). De consumentenstemmen en de mening van de vakjury telden allebei – respectievelijk voor 30% en 70% – mee in de einduitslag.

Bron: Horses.nl