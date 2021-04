London International Horse Show niet in Olympia Grand Hall dit jaar

De London International Horse Show verlaat dit jaar Olympia Grand Hall en wordt nu van 16 tot en met 20 december in het ExCeL Centre in Londen gehouden. Olympia in Londen, waar de show al 49 jaar plaatsvindt, wordt gerenoveerd en de verbouwing is in december nog niet afgerond.

Evenement directeur Simon Brooks-Ward vertelde H&H dat de show ‘hetzelfde zal zijn – en zelfs beter’. “Ik kan begrijpen dat mensen zeggen dat ze van de Grand Hall houden,” zei hij. “Maar wat ik tegen onze trouwe fans wil zeggen is dat we ook in het ExCeL Centre een uitstekende paardenshow kunnen houden.”

‘Kernonderdelen’ van Olympia blijven

Brooks-Ward zei dat de ‘kernonderdelen’ van Olympia – springen, dressuur en mennen van topklasse, kerstamusement en een familie-evenement, ‘met de Kerstman aan het einde’ – aanwezig zullen zijn, samen met het winkelen en de sociale kant van het evenement. “We zijn er absoluut op gebrand om dit te laten slagen,” zei hij. “Het team is echt enthousiast over wat we daar kunnen doen.”

ExCeL blijft misschien thuisbasis

Hij voegde eraan toe dat niets wordt uitgesloten wat betreft de toekomstige thuisbasis van de show vanaf 2022, en dat hoewel Olympia ‘zeker in ons hart en onze gedachten blijft’, het naar het ExCeL gaat. De voordelen van de nieuwe locatie zijn de toegankelijkheid, met name voor paardenvrachtwagens, die ter plekke bij het ExCeL kunnen parkeren en waar zelfs overdekt de paarden kunnen worden uitgeladen als het nat weer is. Ook is het plan om bijvoorbeeld de warming-up ruimte open te stellen voor het publiek en het uitzicht vanaf zo’n 99% van de zitplaatsen zal onbeperkt zijn.

Bron Horse and Hound