Luciana Diniz’ masterclass met Anky naar Nederland

De voor Portugal rijdende Olympische springamazone Luciana Diniz rijgt al jarenlang op het hoogste niveau de ene succesvolle prestatie na de andere aan elkaar. Sinds twee jaar deelt zo over de hele wereld haar inzichten en werkwijze middels het meerdaagse programma Butterfly Ride. Stonden eerder landen als Duitsland, China, Brazilië en Portugal al op het programma, nu presenteert de amazone haar programma in april voor het eerst in Nederland.

Het programma leert de maximaal twintig deelnemers te focussen op de gestelde doelen, die elke ochtend met Diniz worden besproken. Daarin deelt de amazone haar ervaringen hoe zij Grote Prijzen wint. Het behalen van de doelen kan, zoals de amazone in een eerder interview met de Paardenkrant al aangaf, alleen wanneer lichaam en geest op één lijn zitten: “Rijden is slechts één van de acht aspecten van de Butterfly Ride. Andere thema’s zijn lichaam, geest, gedachten, stalmanagement, energie, relaties en het stellen van doelen. We moeten gedurende ons leven aan al deze aspecten werken om succesvol te zijn, of je nu ruiter bent of zakenman of moeder. Met deze meerdaagse masterclass leer je je eigen essentie kennen en kunnen lichaam en geest één worden. Alleen dan kun je het beste van jezelf geven.”

Dressuurles van Anky

In Erp worden in drie dagen tijd de deelnemers niet alleen bijgestaan door Diniz, die in haar lessen de ruiters met name leert zich te focussen op het springen. Anky van Grunsven is bereid gevonden om de cursisten dressuurmatig te verbeteren.

Voor een optimale focus op de persoonlijke doelen leren de deelnemers ook boogschieten en wordt in kleine groepen onder leiding van een mental coach dieper ingegaan op de mentale gesteldheid van de cursist. Daarnaast leert Dr. Carolien Munsters de deelnemers alles over de hartslagmeter. Elke dag wordt afgesloten met een evaluatie. De derde dag staat een wedstrijd op de planning, waarin de ruiters het tegen elkaar opnemen.

Elk niveau

Het Butterfly Ride-programma, dat van 12 tot en met 14 april 2019 in Erp wordt gehouden, is geschikt voor ruiters van alle leeftijden, ongeacht het niveau (dressuur of springen). Aangezien er voor de drie dagen ook een paard gehuurd kan worden zijn ruiters zonder eigen paard ook welkom.

