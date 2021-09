Marc Houtzager laat EK finale schieten

Marc Houtzager heeft in overleg met bondscoach Rob Ehrens besloten om morgen niet van start te gaan in de individuele finale van de FEI Longines Europese Kampioenschappen springen in Riesenbeck. Met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) staat Houtzager na drie onderdelen op plaats 15 in het klassement. Dat was twee balken en een tijdfout van de leider in het klassement, Martin Fuchs. Er komen nu geen Nederlandse ruiters aan start in de EK finale.

Houtzager reed op woensdag en vrijdag met Sterrehof’s Calimero twee voortreffelijk foutloze ronden op het EK. Donderdag liepen ze tegen twee springrouten aan. Houtzager stond op plaats 15 in de tussenstand van het individuele klassement, met 9.65 strafpunten. Daarmee is de kans op een medaille niet groot.

Paard sparen voor Aken en Barcelona

In overleg met Rob Ehrens heeft Houtzager besloten af te zien van deelname aan de finale van het Europees Kampioenschap morgenmiddag. Hij wil zijn 14-jarige ruin Sterrehof’s Calimero sparen met het oog op het programma van de komende weken met CHIO Aken over veertien dagen en de FEI Nations Cup Finale eind september in Barcelona in het verschiet.

