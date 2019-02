Marco Kutscher terug in GCL-team met Schröder en Houtzager

Eén jaar was Marco Kutscher afwezig op de Global Champions Tour, het komende jaar keer de Duitser terug op de Tour. Hij gaat deel uit maken van team Prague Lions waarin ook Gerco Schröder en Marc Houtzager zitten. Het nieuwe seizoen van de GCT begint dit jaar in Doha op 28 februari.

De Prague Lions is het team van Anna Kellnerova en voor het nieuwe seizoen is het team opnieuw samengesteld. Ales Opatrny en Peder Fredricson hebben de club verlaten en oud Europees kampioen en Olympiade-ruiter Marco Kutscher is binnen gehaald. Kutscher won in 2017 de eerste Longines Masters Grand Slam en was voor de Cannes Stars onderweg.

Bron Spring-reiter.de