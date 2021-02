McLain Ward nipt winnaar openingsproef WEF 7, Smolders tweede in 1,40m

De 1,45m-openingsrubriek van week 7 van het Festival in Wellington had een spannende ontknoping vannacht. McLain Ward won op Catoki (v. Catoki) met een tiende verschil van Shane Sweetnam en Indra Van De Oude Heihoef (v. Casantos). Enkele honderdsten er achter werd Daniel Coyle derde met de negenjarige KWPN-merrie Amalia (v. Arezzo VDL). Harrie Smolders werd tweede in de 5* 1,40m rubriek met Monaco (v. Cassini II).

In een tijd van 28,86 seconden racete McLain Ward over de finish van de 5* 1,45m-Twee Fasen rubriek. “Hij is een heel snel paard,” zei Ward. “Hij heeft eigenlijk niet de grootste galopspring, maar zijn benen bewegen heel snel. Je hoeft niets extreems te doen; hij is gewoon zo’n snel type.”

Minimale verschillen

Voor hem hadden de twee Ieren Shane Sweetnam en Daniel Coyle al hele snelle tijden op het scorebord gezet. Coyle leek eerst stevig de leiding in handen te hebben met Amalia, gefokt door de VDL Stud. Hij had de dochter van Arezzo VDL in 29,02 seconden foutloos rond gestuurd. Maar even later dook Shane Sweetnam op de Casantos-dochter Indra Van De Oude Heihoef met 28,96 seconden er net onder door. Aan het einde van de rubriek was Ward de twee Ieren toch te snel af.

H5 Elvaro net buiten top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Yuri Mansur op Ibelle ASK (v. Verdi TN) in 30,42 seconden en Natalie Dean op Maestro Vica v/d Ark (v. Lordanos) in 30,48 seconden. Maar met een tijd van 30,50 seconden zat Eduardo Menezes er ook dichtbij met de KWPN-hengst H5 Elvaro (v. Calvaro). Harrie Smolders had met Une de l’Othain een balk in de tweede fase en werd 26ste.

Smolders tweede in 1,40m

In de 5* 1,40m-rubriek had Smolders meer geluk. Hierin werd hij tweede met de Holsteiner Monaco (v. Cassini II). Hij moest alleen Lillie Keenan voorlaten met Adelita (v. Candillo). Ben Maher eindigde op de derde plaats met de tienjarige KWPN-merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue).

Bron Persbericht WEF Wellington