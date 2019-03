McLain Ward’s Clinta wint na rustperiode Challenge Cup

Na de Rolex Top Tien in Genève gaf McLain Ward zijn twaalfjarige merrie Clinta bijna vijf weken vakantie. In week 8 van het Winter Equestrian Festival in Wellington liep de dochter van Clinton weer haar eerste parcoursen. Gisteren toonde het paar vorm door overtuigend de Challenge Cup te winnen. Martin Fuchs werd met Silver Shine (v. Claifax) op twee seconden gereden.

McLain Ward pakte de zege met Clinta door het 1,50m-parcours direct op tijd in 72,52 seconden af te leggen. De Amerikaan was daarmee twee seconden sneller dan Martin Fuchs die op dat moment aan de leiding ging met Paris Sellons paard Silver Shine.

‘Ik reed niet extreem’

“Het was een mooi parcours voor ons”, vertelde Ward na afloop. “Hoewel de ronde snel genoeg was om te winnen, had ik niet het gevoel dat ik extreem reed. Ze is heel voorzichtig, ik hoef haar niet elke stijlsprong op te zetten en dat scheelt en paar tienden. Over het hele parcours is dat toch veel.”

Focus op de wereldbeker finale

Het doel van McLain Ward is de merrie weer in vorm te brengen voor de wereldbekerfinale in april in Gothenburg. “Ik heb haar alweer wat 1,40m-rubrieken laten lopen. Ze is nog niet helemaal topfit, maar voelt wel goed. Ze moet gewoon weer wedstrijden lopen. Het is nog zes, zeven weken tot aan de finale, dan is ze wel weer op niveau. We proberen het zo op te bouwen om dan weer te pieken.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht