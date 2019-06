Na Madrid ook GP Cascais voor Fuchs en Verdi TN-zoon Chaplin

Net als in de Grand Prix van Madrid was het Martin Fuchs die met de Verdi TN-zoon Chaplin als laatste starter met de overwinning naar huis ging in de Grand Prix van Cascais, Estoril, gisteravond. In een zinderende barrage versloeg de Zwitser zijn teammaat Ben Maher op de KWPN'er Explosion W (v. Chacco-Blue) met wie hij even daarvoor de etappe van de Global Champions League had gewonnen. Met foutloze ronde in de barrage eindigde Bart Bles met Gin D (v. Clinton) op een knappe zesde plaats.

Elf ruiters traden aan voor de barrage van de 5* Grand Prix op de mooie graspiste van Cascais in Portugal. Bart Bles ging als zesde over het verkorte parcours van start. De dertienjarige Gin D bleef na een spannend moment op hindernis twee knap foutloos en de tijd van 41,08 seconden bleek uiteindelijk goed voor de zesde plaats.

Voor Bart Bles waren Darragh Kenny en Important de Muze (v. Erco van T Roosakker) en Niels Bruynseels met Utamaro d’Ecaussines (v. Diamant de Semilly) als foutloos gebleven met snellere tijden. In het klassement eindigden de Ier en de Belg op een vierde en vijfde plaats.

Het slotakkoord in de barrage was voor Michael Duffy, Ben Maher en Martin Fuchs. De Ier Duffy stuurde zijn veertienjarige zoon van Touchdown Mullaghdrin Touch The Stars foutloos in 38,58 seconden rond. Even later was Maher met de tienjarige KWPN’er Explosion W een halve seconde sneller en nam in 38,09 de eerste plaats over.

Maar tegen Martin Fuchs en Chaplin was weer geen kruid gewassen. De Zwitser scheerde met de Verdi-zoon over het parcours alsof er niets stond en haalde nog eens een halve seconde van de tijd af. De zege ging naar de Zwitser in een tijd van 37,64 seconden.

Bron GCT