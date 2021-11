Napraten over de GCL Super Cup: ‘Ik weet dat we gaan winnen in Praag’

London Knights heeft zich afgelopen zondag tot kampioen van de derde GCL Super Cup gekroond. Het was een epische middag van sportdrama, ongekende druk en geschiedenis-makende rondes in een van de mooiste en dramatische springcompetities die de sport kent. Emily Moffitt's voorspelling kwam uit: "Ik bleef het hele jaar al zeggen, we gaan winnen in Praag."

Eigenaren, ruiters, trainers en teammanagers prezen de GCL Super Cup gedurende de week van adembenemende springwedstrijden, waaronder Ludger Beerbaum. De topruiter reageerde: “Ik moet zeggen dat dit waarschijnlijk een van de modernste en meest luxe, up-to-date arena’s is die we hebben zeker in Europa, zo niet in de wereld. De shows en alles hoe de sport gepresenteerd werd, is heel erg bijzonder, het is leuk om hier te komen en ik kan garanderen dat het niet uitmaakt in welke rol ik hier de komende jaren graag zou komen.”

Waardevolle ervaring

Op het podium van de GCL Super Cup eindigen was een doel voor alle teams het hele jaar. De ploeg van U25-amazone Emily Moffitt en broers Nicola en Olivier Philippaerts stonden onder fenomenale druk om oppermachtig te zijn. Het jonge team bewees hoe belangrijk het is om een ​​U25-ruiters en amazones in GCL-teams te hebben om ze op het hoogste niveau te brengen en waardevolle ervaring op te laten doen. Toen ze op de deur klopten, waren het de Paris Panthers die de tweede plaats veiligstelden, terwijl het volledig Duitse team van Berlin Eagles een prestigieuze derde plaats op het podium behaalde.

‘Ik ben optimistische voor volgend jaar’

LGCT en GCL-president en oprichter Jan Tops prezen de uitzonderlijke competitie en onthulden exclusieve plannen voor het wereldwijde circuit volgend jaar: “Ik heb er meer vertrouwen in dat we volgend jaar onze sport zullen voortzetten en ik ben optimistischer voor volgend jaar en de komende jaren. We hebben veel opties voor volgend jaar, maar we komen zeker terug in Praag.”

‘Ik weet dat we gaan winnen in Praag’

De menigte barstte los toen London Knights de trofee ophief en teameigenaar en amazone Emily Moffitt glimlachte: “Ik bleef het hele jaar tegen iedereen zeggen, houd je hoofd omhoog, ik weet dat we gaan winnen in Praag. Hoe meer druk, hoe beter voor mij, maar ik heb het allemaal te danken aan Winning Good, hij is spectaculair. Deze sfeer hier is het beste en daar gaat het om.” Teamgenoot Olivier Philippaerts voegde er aan toe: “Deze show is geweldig en maakt onze sport; Het is wat ons ruiters motiveert.”

Het beste team in Praag

Wat een manier om de prestigieuze titel van GCL Super Cup Champions van 2021 te claimen met een uitstekende driedubbele foutloze ronde in de laatste ronde van het seizoen, de London Knights lieten de wereld zien dat ze dit weekend absoluut het beste team waren in Praag. Teammanager van Paris Panthers Rob Hoekstra zei: “Ik denk dat wat de London Knights vandaag hebben gedaan uitzonderlijk was. Ik wil Jan bedanken dat hij al deze shows heeft kunnen doen in de moeilijke omstandigheden die we de afgelopen jaren hebben gehad.”

Bron: Persbericht