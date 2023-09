Nederland wint WK ponymennen, oranje podium bij tweespannen en goud voor Rutjens en Hammink

Op het WK ponymennen in Oirschot voerde Nederland de boventoon. Zowel in de landenwedstrijd als in de individuele strijd bij de tweespannen. Oranje nam de gouden teammedaille mee naar huis en het podium bij de tweespannen bestond uit Rodinde Rutjens (goud), Melanie van de Bunt (zilver) en Cas Hendriks (brons). Ook vierspanrijdster Marijke Hammink prolongeerde knap haar wereldtitel en maakten het succes voor Nederland compleet.

Het Nederlands team, dat naast Rutjens en Van de Bunt uit Marijke Hammink, Milou Huisman en Jan de Boer bestond, bleef slechts 0,32 strafpunt voor op het Zwitserse team. Een zeer klein verschil 454.38 versus 454.70, maar genoeg voor het goud. Zwitserland won zilver en Duitsland reed naar het brons.

Marijke Hammink veroverde voor de tweede keer de individuele titel bij de ponyvierspannen. Ze won overtuigend de dressuur en de vaardigheid, en werd vierde in de marathon.

“Wat is er mooier dan de wereldtitel verdedigen in eigen land”, sprak bondscoach Ad Aarts twee jaar geleden na de overwinning met het team op het WK Ponymennen. Inmiddels weet Aarts het antwoord: goud voor eigen publiek winnen is nog mooier.

In de flow

“Dit was wel heel mooi, ik denk dat we nog nooit zo hard voor de winst moesten vechten als vandaag. Die 0,32 strafpunten verschil met Zwitserland gaat nergens over”, lacht de bondscoach opgelucht. “Het is prachtig om zo in eigen land te winnen. Het was een mooie selectieve wedstrijd waar veel publiek op afkwam. We zetten met het resultaat, net als vorige week in Exloo, de Nederlandse mensport weer mooi op de kaart. Dat Marijke opnieuw wint bij de vierspannen is heel knap en dan ook een volledig Nederlandse podium bij de tweespannen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. We gaan ons nu voorbereiden op het WK tweespannen voor paarden. We zitten na twee keer teamgoud in de flow, die ga ik proberen vast te houden.”

Rutjens soeverein

Bij de pony tweespannen pakte Rutjens zaterdag de leiding na de winst in de marathon en stond deze niet meer af in de vaardigheid. In de eindstand stond ze nog ruim een bal op voorsprong. Van de Bunt had haar zilveren medaille vooral te danken aan een uitstekende dressuur- en vaardigheidsproef. Cas Hendriks klom naar brons, mede dankzij zijn tweede plaats in de marathon, vlak achter Rutjens.

Schuiling vierde bij enkelspannen

Bij de enkelspannen was Anniek Schuiling de beste Nederlandse, op de ondankbare vierde plek. De nieuwe wereldkampioen is Cédric Scherrer uit Zwitserland. Beringer Cressant uit Frankrijk won zilver en het brons ging naar de Duitse Anna Genkinger.

Alle uitslagen

Uitslag indivdueel

Uitslag teams

Bron: Horses.nl / KNHS