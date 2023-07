Nederlands-Belgisch trio nipt verslagen in spectaculaire MERKUR Spielbank-Cup

De Soers trilde gisteravond toen zes teams van drie, elk bestaande uit een eventingruiter, een springruiter en een vierspan, elkaar probeerden te overtreffen in de MERKUR Spielbank Cup. Uiteindelijk won het Australisch-Zweedse trio Boyd Exell, Andrew Hoy en Fredrik Spetz het nipt van de Nederlanders Bram Chardon, Jur Vrieling en de Belgische Lara De Liedekerke-Meier.

Andrew Hoy op Cadet de Beliard (v. Jaguar Mail), Fredrik Spetz in het zadel van de KWPN’er Lexus (v. Dakar VDL) en Boyd Exell met zijn vierspan lieten de concurrentie achter zich in de estafette. Het trio kwam in 165,28 over de finish, inclusief de balk van Spetz en een afgeworpen balletje van Exell die zes strafseconden kosten.

Twee balletjes voor Chardon

Namens het Nederlands-Belgische trio beet Lara de Liederkerke-Meier het spits af met Pumpkin de la Liniere (v. Gemini CL xx) en legde haar cross parcours foutloos af. Daarna stuurde ook Jur Vrieling de Zirocco Blue-zoon El Rocco (die ook al de Feinkost Käfer Prijs won, het springen over sloten en muren) snel en foutloos rond. Bram Chardon had met zijn vierspan alles in handen om de eerste plaats aftepakken van Exell. Maar er vielen toch nog twee balletjes en de eindtijd kwam op 165,85 seconden, goed voor de tweede plek.

Pim Mulder met zijn team derde

Totdat deze twee trio’s de Soers in beroering brachten, stond Team 2 aan de leiding met voor Nederland Pim Mulder op Ibylle (v. Breitling LS), de Britse Gemma Stevens met Santiago Bay (v. Ars Vivendi) en de Zwitser Jérôme Voutaz met zijn vierspan Freibergers. Een balkje van Pim Mulder kostte drie strafseconden en hun tijd van 168,36 seconden werd de score en de derde plek voor dit trio.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht CHIO Aken