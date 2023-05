Nederlandse deelname en uitslagen

Dit weekend hebben de springruiters van TeamNL in Rome hun eerste treffen in de Longines FEI Nations Cup serie. Tegelijkertijd is in Uggerhalne een EEF Nations Cup waar springruiters van TeamNL in actie komen. Verder nemen springruiters van TeamNL deel aan het traditionele 4* Pfingstturnier in Wiesbaden. Naast de springsport is hier ook ruimte voor dressuur, eventing en voltige. TeamNL heeft een sterke groep voltigeurs afgevaardigd naar Wiesbaden en ook komen twee Nederlandse dressuurruiters in actie in rubrieken voor jonge dressuurpaarden. Een grote groep TeamNL springruiters reist naar het Belgische Opglabbeek voor het CSI2*. En twee springruiters rijden op leenpaarden mee op de 2* Wereldbekerwedstrijd in Tehran. Tot slot zijn in Bicton en Chaumont-en-Vexin eventingwedstrijden met Nederlandse deelname.

Nederland zit met zeven andere landen in de Europese Divisie I van de Longines FEI Nations Cup serie. In Italië zijn voor TeamNL nog geen punten te behalen voor de finale in Barcelona, dat is volgende week in Sankt Gallen. In Rome beschikt bondscoach Jos Lansink over Kim Emmen, Kevin Jochems, Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling. Kijk hier voor meer informatie over de Longines FEI Nations Cup Springen.

Tegelijkertijd is in Uggerhalne een EEF Nations Cup waar springruiters van TeamNL in actie komen. Ook in Denemarken kunnen geen punten voor het team behaald worden. Onder leiding van bondscoach Vincent Voorn heeft TeamNL in Mannheim de eerste kwalificatie in de serie al gewonnen. Kijk hier voor meer informatie en de kalender van de Longines EEF Series.

Rome CSIO5* Italië – 24 t/m 28 mei 2023 springen

CSIO5* FEI Nations Cup

Kim Emmen (Dinteloord) – Delvaux, Inflame-Go, Island

Kevin Jochems (Kalmthout) – Flying Jackie, Hulde G, La Costa

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Bingo du Parc, Deesse de Kerglenn, Uricas vd Kattevennen

Maikel van der Vleuten (Someren) – Luigi d’ Eclipse, O’Bailey VH Brouwershof

Jur Vrieling (Holwierde) – Chabada de l’Esques, Griffin van de Heffinck, Long John Silver 3 N.O.P.



Wiesbaden CSI4*/ CSI1* Duitsland – 26 t/m 29 mei 2023 springen

CSI4*

Jeroen Dubbeldam (Weerselo) – Investment I.B., Juwel SFN

Willem Greve (Markelo) – Highway M TN, Minute Man, Pretty Woman van ’t Paradijs

Marc Houtzager (Rouveen) – Cabelensky Z, Holy Moley, Sterrehof’s Dante N.O.P.

Ruben Romp (Goirle) – Hanouk V, Picasso vd Zwartbleshoeve, Quintino 9

Hendrik-Jan Schuttert (Ommen) – Halla, Indekann HK, Nova Scotia Z



Uggerhalne CSIO3*/ CSIU25-A/ CSI1* Denemarken – 24 t/m 28 mei 2023 springen

CSIO3* EEF Nations Cup

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – HorseDeals Nada van het Spieveld, Incredible, Notre-Dame van ’t Roosakker

Henk Frederiks (Wapserveen) – Habab, Impian D

Tani Joosten (Zevenaar) – Galdal mé

Patrick Lemmen (Grashoek) – James Blond

Mark Martens (Maasbracht) – Iwan, Kinmar Quality Hero

CSI1*

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – Indendo

Henk Frederiks (Wapserveen) – Hendelien

Mark Martens (Maasbracht) – Crypto JT Z



Opglabbeek CSI1*/ CSI2*/ CSIYH1* incl. 8yo Begië – 25 t/m 28 mei 2023 springen

CSI2*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Iron Z

Finn Boerekamp (Someren) – Call Me Baby Quick PS, Merlin van ‘t Heike

Gert Jan Bruggink (De Lutte) – Kasilias SHO Z, Vigalio SHO Z

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Callida 2, VDL Groep Gravin

Logan Fiechter (Merksplas) – E Hoodstock Z, Kanny

Jody van Gerwen (Limbricht) – Bright Side 3, Eurofighter EP

Lars Kersten (Egchel) – Big Beauty Z, Hallilea, Jacquard

Niels Kersten (Egchel) – Enfer de Grasset, J.Charley, Sorento

Lars Kuster (Didam) – Idylle Of Romance

Megan Laseur (Soest) – I Am

Johnny Pals (As) – Indy, Zarkava Hero Z

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – A.S Damascene, AS Eden, Jager

Tom Schellekens (Esbeek) – Interessant van de Zietfort, Jingle Bells AC, Jolet Van De Zietfort

Frank Schuttert (Ommen) – Condalou, Django Semilly

Amanda Slagter (Slochteren) – Cornet Blue PS

Sanne Thijssen (Sevenum) – Hawai Balia NL, QH Babalou Santo Antonio

Laurie Touw (Biddinghuizen) – Jewel

Charlotte Pals – Verhagen (As) – Grand Beau, Jorlan

Albert Zoer (Echten Dr) – Jackpot, K-Dine

CSI1*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Elegant Hero Z, VDL Groep Urane de Talma

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Kiara

Romy Ijbema (Dilsen-stokkem) – H5 Sevilla

Lars Kersten (Egchel) – Isidorus

Niels Kersten (Egchel) – Kanada

Lars Kuster (Didam) – El Divo, Quiwi Capitola

Johnny Pals (As) – Indurijn

Tom Schellekens (Esbeek) – Honette

Amanda Slagter (Slochteren) – Pippa van ‘t Verahof

Albert Zoer (Echten Dr) – Karamba

CSIYH1* incl. 8yo

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Latoya

Gert Jan Bruggink (De Lutte) – Armin van Buuren SHO Z

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Leopold

Logan Fiechter (Merksplas) – Cool Lady

Jody van Gerwen (Limbricht) – CCstud’s Larasina, Panamera STH

Lars Kersten (Egchel) – Luka-Cara

Niels Kersten (Egchel) – Cheche Marienshof Z

Lars Kuster (Didam) – Don Tarpania Z, Karlotte DDH

Megan Laseur (Soest) – Did it again L Z, Fortinus du Rouet, Love Connects

Johnny Pals (As) – Adel Springpower BH Z

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – AS Havana

Tom Schellekens (Esbeek) – King Pleasure B

Frank Schuttert (Ommen) – Katoulon, Lipyrusa H, Wezenberg`s Panama van`t Roosakker

Amanda Slagter (Slochteren) – Cornetto, Megannie

Laurie Touw (Biddinghuizen) – Mad Max



Tehran CSIP/ CSI2*-W Iran – 23 t/m 26 mei 2023 springen

CSI2*-W

Freek Vestjens (Sevenum) – Leenpaard

Teun Vestjens (Sevenum) – Leenpaard



Wiesbaden CDI4*/ CDIYH Duitsland – 26 t/m 29 mei 2023 dressuur

CDIYH jonge paarden

Nils Kramer (Liessel) – Flashbang

Sanne van der Pols (Abbenbroek) – Sommerwolke J.M.



Bicton CCI4*-S/ CCI2*-L/ CCI3*-L/ CCIY3*-L Groot-Brittannië – 23 t/m 28 mei 2023 eventing

CCI3*-L

Jillian Giessen (Ysselsteyn Lb) – Gold Nugget

CCI2*-L

Thierry van Reine (Herveld) – Galant DHI

Aliene Ruyter (Opheusden) – Veloumani Tess Ly



Chaumont-en-Vexin CCI2*-L/ CCI3*-S/ CCI1*-Intro Frankrijk – 24 t/m 29 mei 2023 eventing

CCI2*-L

Maartje Siemons (Linden) – Harly



Wiesbaden CVI3* Duitsland – 26 t/m 29 mei 2023 voltige

CVI3* Solo dame

Celine Kaag (Schagerbrug) – Longeur Maurits de Vries (Callantsoog) – Corazon Gran

CVI3* Solo heer

Sam Dos Santos (Retie) – Longeur Nina Vorberg – Bold Statement

Pas-de-Deux

Dagmar Dekker (Amsterdam)

Moriah Dekker (Amsterdam)

Longeur Maurits de Vries (Callantsoog) – Corazon Gran

Sofie van der Laan (Den Dolder)

Renske van Schaik (Schalkwijk)

Longeur Danielle van Eijken (Bilthoven) – Rohniro

Team

Arthur Seidel (Nieuweroord)

Sofie van der Laan (Den Dolder)

Mirte Ruitenbeek (Zeewolde)

Naomi Ruitenbeek (Zeewolde)

Heleen Brans (Voorschoten)

Renske van Schaik (Schalkwijk)

Sofie van der Laan (Den Dolder)

Carlijn van Hagen (Zeist)

Dianne van der Lee – ter Meulen (Bilthoven)

Longeur Cynthia Danvers (Bilthoven) – Rubin Royal 20

Verklaring wedstrijdcodes

C = Concours J = Junioren D = Dressuur R = Reining

I = Internationaal YR = Young Riders E = Endurance V = Voltige

O = Landenwedstrijd A = Mennen S = Springen

P = Pony’s C = Eventing PE = aangepaste sporten

Klik hier voor uitslagen in HorseTelex Results