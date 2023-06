Nederlandse deelname en uitslagen

Voor de springruiters van TeamNL begint de Longines FEI Jumping Nations Cup serie dit weekend in St. Gallen. De 5*-wedstrijd is tevens de eerste kwalificatie voor de finale in Barcelona. Bondscoach Jos Lansink kan in Zwitserland beschikken over Kevin Jochems, Loewie Joppen, Harrie Smolders, Sanne Thijssen en Jur Vrieling. Verder zijn de springruiters van TeamNL op de etappe van de Global Champions Tour in St. Tropez. Ook het nieuwe 3* concours bij Stal Hendrix in Kessel wordt druk bezocht door de Nederlandse springruiters. Daarnaast zijn de Oranje jassen in Drammen (met EEF Nations Cup), Cabourg, Lier, Riesenbeck en Sancourt. In Zuidwolde zijn dit weekend Nations Cup wedstrijden springen voor de jeugd. Nederland is sterk vertegenwoordigd met teams bij de young riders, junioren, children en pony’s. Ook voor TeamNL eventing is dit weekend weer een Nations Cup kwalificatie, ditmaal in het Ierse Millstreet. In eigen land nemen de Nederlandse eventingruiters het op tegen hun buitenlandse collega’s op Outdoor Horst, in Kronenberg. In Saumur is een World Cup kwalificatie voor de vierspanrijders, met voor TeamNL Bram Chardon en Edwin van der Graaf. Tot slot is een Nederlandse afvaardiging op het CDI in Brno en zijn Nederlandse enduranceruiters op wedstrijden in Buch en Fleurines.

De Longines FEI Nations Cup is voor de springruiters altijd van groot belang. Nederland zit met zeven andere landen in de Europese Divisie I. Alle deelnemende landen zijn er op gebrand een ticket voor de finale in Barcelona, die van 28 september tot en met 1 oktober 2023 wordt gehouden, binnen te halen. Elk team kan kwalificatiepunten verdienen op de hun toegewezen vier van de zes Europa Divisie 1 evenementen. Nederland kan punten verdienen in Sankt Gallen, Rotterdam, Falsterbo en Dublin, het laatste 5* CHIO van de serie.

Brno CDIYH/ CDIP/ CDICh-A/ CDI3*/ CDI-W/ CDIY/ CDIJ/ CD Tsjechië – 1 t/m 4 juni 2023 sressuur

CDI2*

Remy Bastings (Riel) – Lilit

CDI1*

Margot Arkema (Marum) – Gavaristo

Remy Bastings (Riel) – Improver

CDIU25

Margot Arkema (Marum) – Happy4Feet

CDIYH

Karlijn Geelkerken (Enschede) – Lianne D, Next Toto



St Gallen CSIO5*-NC EUD1/ CSIYH1* incl. 8yo Zwitserland – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.csio.ch/uitslagen

CSIO5*-NC EUD1 Longines FEI Nations Cup

Kevin Jochems (Kalmthout) – Casillas van de Helle, Christianus, Shanroe Peeters

Loewie Joppen (Maasbree) – Havel van de Wolfsakker Z, Important Style VK, Osiris FZ

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Bingo du Parc, Deesse de Kerglenn, Uricas vd Kattevennen

Sanne Thijssen (Sevenum) – Clarima 6, Con Quidam RB, Hi There

Jur Vrieling (Holwierde) – Chabada de l’Esques, Griffin van de Heffinck, Long John Silver 3 N.O.P.

CSIYH1* incl. 8yo

Loewie Joppen (Maasbree) – Pallieter vd N.Ranch

Sanne Thijssen (Sevenum) – CSF Whipper Snapper



St Tropez CSI5*/ CSI2* Open Frankrijk – 1 t/m 3 juni 2023 springen

Website: www.athinaonassis-horseshow.com/uitslagen

CSI5* Global Champions Tour

Kim Emmen (Dinteloord) – Delvaux, Nash v/h Lilleveld

Suus Kuyten (Laren Nh) – Alfa Jordan, King Kong D’Avifauna

Frank Schuttert (Ommen) – Hawaii-S, Nikias vd Bisschop

Maikel van der Vleuten (Someren) – Beauville Z N.O.P., Dywis HH

CSI2* Open

Amke Bekhuis (Wierden) – Jamal E.B.

Bart Haselbekke (Wierden) – Kordon Vdl

Sebastien Kapel (Langley, Hitchin, Hertfordshire) – CC Chiva, Uptons London



Kessel CSIYH1*/ CSI1*/ CSI3* Nederland – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.jpminternational.nl/uitslagen

CSI3*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Hutch, VDL Groep Miss Untouchable, VDL Groep Nino du Roton

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Hotspot

Marc Beckers (Roggel) – Imola

Dennis van den Brink (Nijkerkerveen) – Aonia Domain, Joy Of Spring R

Gert Jan Bruggink (De Lutte) – Vigalio SHO Z, Viggo

Vincent Dings (Heeze) – Cream Couleur Z, Je T’Adore

Daan van Geel (Gees) – Just Blue, Kedgwick

Michael Greeve (Veeningen) – Foxpit Grim, Jacksonville Eurohill, Watermill Art SFN

Willem Greve (Markelo) – Candy Luck Z, Kyrlanthe, Ogano Girl Z

Manon Hees (Meterik) – Jododinus PP

Yves Houtackers (Weert) – Limited Edition HX, Porsche

Lars Kersten (Egchel) – Boebka vh marienshof z, Funky Fred vh Marienshof, Hallilea

Niels Kersten (Egchel) – Akua van Cleef Z, Chuck Marienshof Z

Pieter Keunen (Linne) – Jerome, Kardinaal HX

Joy Lammers (Achel) – Amazing z, First Boy B.B., Grace Kelly

Bas Moerings (Roosendaal) – Ipsthar, Jesther, Kwik Tweet

Pim Mulder (Dalfsen) – Ibylle, Memphis Z, Viktor Z

Piet Raijmakers jr. (Asten) – Djoural de Lizet, Van Schijndel’s Gladstone, Van Schijndel’s Olaya Z

Hendrik-Jan Schuttert (Ommen) – Halla, Indekann HK

John Steeghs (Meterik) – Champion PS Z, Gomez, Indigo

Niels Tacken (Meterik) – Alexia Z, Camila Totalis Z, Klaartje C

Leon Thijssen (Sevenum) – For President, Google This

Mans Thijssen (Sevenum) – Charlie, Divin De Bremoy, Hello

Mel Thijssen (Sevenum) – Imodo, Jarizona van de Muggenhoek, Jicalien DN

Eric van der Vleuten (Someren) – Dreamland, Icarronne-S

Eric van der Vleuten jr. (Someren) – Big Boston

CSI1*

Johan Bergs (Vierlingsbeek) – King London’s Diamond, La Luna Especiale, Mighty Ferry A

Maaike ten Berg (Rogat) – Godess Hero Z

Mandy Deurloo (Poortvliet) – Heureuse

Britt Driessen (Beesel) – Leike

Aimee van Gerwen (Vught) – Most Wanted

Tess Gubbels (Baarlo Lb) – Versailles van ’t Schaaphof Z

Lotte Hermans (Kessel Lb) – Bella Garanta Z, Chausee D’Amour

Kristian Houwen (Wanssum) – Liletto, Lynncara van Seldsum

Ingrid Jakobsen (Kessel Lb) – L’ Or Ami

Joep van der Kampen (Soerendonk) – Garfield van de Berghoeve Z, Kee H

Bart van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) – Manchester

Emma Kessels (Kessel Lb) – Jim Beam

Jop Keunen (Linne) – Deisy Casanova Z, Lewis PK

Johan Klein Zieverink (Lierop) – Amant Keizersberg Z, Madora Keizersberg

Niels Knape (Swalmen) – Colimo, I’m Special Laminka Z, Quick van het Neerenbosch

Tara van der Leegte (Waalre) – Calipso, VDL Groep Ina-Zeldenrust

Regina Leeuwen (Langeveen) – Cherry Tania, Farah Z, Maggie May HX

Tobias Luikens (Ittervoort) – Jill P, Rafal 23

Nicole Mestrom (Swalmen) – Kalante

Judith van Neer (Reuver) – Jelle Fomia

Janneke van Noord (Nagele) – Arend Z, Caletto Cool, Chatman’s Majestic Gucci Z

Tim van den Oetelaar (Veghel) – Lord, Qui a Vu Merelsnest

Peter Olthof (Langeveen) – Lorenzo, Lucky Pleasure V

Junyfer Prenger (Elsloo Lb) – Galopin A Vigneul, Happy Diamond

Jackie Schalken (Kessenich) – Indigo SJS

Laura Scheepers (Sevenum) – Inspired By Especiale

Iwan Scheffer (Reuver) – Cyrena Z

Maud Schouwenberg (Swalmen) – Kim-Ulimited

Jan Schuttert (Ommen) – Good Farming HS

Joel Siersema (Gemert) – Maddy-Co

Rianne van Heerebeek – Smolders (Oost West en Middelbeers) – Fabulous

Rens Spreuwenberg (Kessel Lb) – Coreenne Batilly, Double R Black Diamond

Nick Steeghs (Meterik) – Gladstone V, Nanteuil van T&L

Liz Theelen (Haelen) – Gada

Nadine Timmerman (Vrouwenpolder) – Excavator

Julia Titulaer (Venlo) – Lorge

Joni Vollenberg (Melderslo) – Andiamo van de Eykhof Z, Hüpen’s Chincora, Hupen’s Conchin

Veronique van Wijlick (Kessel Lb) – Kustique

Luc Willemsen (Maria Hoop) – Hollie

Joyce Wolters (Montfort) – Lola Utopia

CSIYH1*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Lincoln

Mathijs van Asten (Ysselsteyn Lb) – Lifeguard

Johan Bergs (Vierlingsbeek) – Lolita O.A.

Vincent Dings (Heeze) – Branttastisch HDH

Daan van Geel (Gees) – Lady Ludine S

Michael Greeve (Veeningen) – La Vie Est Belle TCS

Willem Greve (Markelo) – Lamara

Manon Hees (Meterik) – La Nulana K

Yves Houtackers (Weert) – Domino vant Elzenhof Z

Kristian Houwen (Wanssum) – Lay Out

Lars Kersten (Egchel) – Harya de Fondcombe

Pieter Keunen (Linne) – Lester

Joy Lammers (Achel) – Heat Wave

Regina Leeuwen (Langeveen) – Lavona HBC

Nicole Mestrom (Swalmen) – River Lady van ‘t Meulenhof

Bas Moerings (Roosendaal) – Lesther

Pim Mulder (Dalfsen) – Messe

Peter Olthof (Langeveen) – Ladoklahoma VDL

Hendrik-Jan Schuttert (Ommen) – High Energie VK Z

John Steeghs (Meterik) – Didam van ‘t Schaaphof Z

Mel Thijssen (Sevenum) – Cobalt de Quélennec Z

Eric van der Vleuten (Someren) – Laloma



Drammen CSIO3*/ CSI1*/ CSIYH1* Noorwegen – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.drammenspringtour.com/uitslagen

CSIO3* EEF Nations Cup

Roelof Bril (Westendorp) – Feeling Luckey, Iberico

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – HorseDeals Nada van het Spieveld, Incredible, Notre-Dame van ’t Roosakker

Henk Frederiks (Wapserveen) – Habab, Hendelien, Impian D

Tani Joosten (Zevenaar) – Galdal Mé

Mark Martens (Maasbracht) – Iwan, Kinmar Quality Hero

CSI1*

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – Indendo

Mark Martens (Maasbracht) – Crypto JT Z



Cabourg CSIYH1*/ CSIAm-A/ CSIP/ CSI1*/ CSI3* Frankrijk – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: grandprix-events.com/uitslagen

CSI3*

Jack Ansems (Sint-Oedenrode) – Fliere Fluiter, J’Espere, Piccadily

CSIAm-A

Patty de Groot (Hoek van Holland) – Kikidola

Juul Smits (Uden) – Gaudi vd Molendreef Z, Nairobie Van D’Hoeve

CSIYH1*

Jack Ansems (Sint-Oedenrode) – Queen van het Voortveld



Zuidwolde CSIOJ/ CSIOY/ CSIOCh/ CSIOP/ CSIYJ-A Nederland – 30 mei 2023 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.chdewolden.nl/uitslagen

CSIOY Young Riders Nations Cup

Auke Feenstra (Bontebok) – Izzylineke, Jolineke

Yannick Janssen van Grunsven (Erp) – Lugaignac des Pouplis

Fleur Holleman (Huissen) – Cataque du Haut Breil, Faltic

Mart IJland (Hengelo Ov) – Kaida CM

Iris Michels (Liessel) – Isaac

Skye Morssinkhof (Hierden) – Baloubelle 5, G-Vingino-Blue

Stijn Testers (Kruisland) – Geronimo

Mans Thijssen (Sevenum) – Joviality

CSIYJ-A Young Riders en Junioren

Piet van Aarle (Heeswijk-Dinther) – Anyway

Alicia Bocken (Weert) – Dalicia Devine Z

Emma Bocken (Weert) – Prinses van het Keizershof, Rinken Z

Wesley de Boer (Nieuwleusen) – Luna Alda G

Roelof Dolfijn (Buitenpost) – Chelsea

Mila Everse (Waddinxveen) – Kato

Logan Fiechter (Merksplas) – Quebec VD Middelstede

Yannick Janssen van Grunsven (Erp) – Darwin DDL, Eloma’s Blue

Emma Heijligers (Asten) – Alonso

Stijn Hokse (Rouveen) – Jowel HBC

Fleur Holleman (Huissen) – Kamena Eickenrode

Nina Houtzager (Rouveen) – Chaccotana

Milan Morssinkhof (Hierden) – VDL Quickthago

Nick Nanning (Dalfsen) – Lazaro N

Yoni van Santvoort (Nuenen) – Esprit

Stijn Testers (Kruisland) – Jakarta, Lamborghini

Hilde Veenstra (Drachtstercompagnie) – Daniëlla

CSIOJ Junioren Nations Cup

Alicia Bocken (Weert) – Dinka

Emma Bocken (Weert) – Kadessa Z

Wesley de Boer (Nieuwleusen) – Icarinda, Kaphira

Finn Boerekamp (Someren) – Calindra 2, Mimosa Sobral Da Costa

Jorinde Dolfijn (Buitenpost) – Justique

Mila Everse (Waddinxveen) – Kerswin van ’t Roosakker

Logan Fiechter (Merksplas) – Kanny, Kordaat

Wesley ter Harmsel (Enter) – Endvot E.B., Geronimo E.B.

Jersey Kuijpers (Helmond) – Crazy Coconut

Milan Morssinkhof (Hierden) – Armina’s Girl, Docile

Nick Nanning (Dalfsen) – Bandia

Yoni van Santvoort (Nuenen) – Etoile de Beliard, Hyaliet

Lars Schröder (Tubbergen) – Colando 21, Diastarna PS

Anouk Tolboom (Bunschoten-Spakenburg) – Ienafanory SG

Hilde Veenstra (Drachtstercompagnie) – Gideon dls

Thijmen Vos (Wierden) – Feliek-H, Ive Got the Key

CSIOCh Children Nations Cup

Douwe Avezaat (Tinte) – Enigma, Jillz Z

Stella Heijligers (Asten) – Go go, Helena R

Nina Houtzager (Rouveen) – Fonia Again, Hero Elvis

Mayke Leusink (Rekken) – Gino

Liv Linssen (Kessel Lb) – Cini W Z, Lacona

River Morssinkhof (Hierden) – Checkpoint Chacco, Leonidas 129

Vince Nanning (Dalfsen) – Juliëtte

Bethany Vos (Apeldoorn) – Mom-s Coleraine Des Bergeries, Nindoxelllo

Faye Louise Vos (Wierden) – Calgary 56, Monica LH

Ella Wolleswinkel (Venlo) – Capone T, MyBella

CSIOP Pony’s

Ava Eden van Grunsven (Erp) – Special Lady

Jersey Kuijpers (Helmond) – Lafaletta

Renske van Middendorp (Kootwijkerbroek) – Dollar Boy II

River Morssinkhof (Hierden) – Carrick 13

Yfke Priem (Menaam) – Zafarano vh Gehucht Z

Amy Tan (Zuiddorpe) – Geena Lisa, Voyou De Pleville

Mariesa Veenstra (Apeldoorn) – Jackpot-P

Bethany Vos (Apeldoorn) – Nashville B, Still Got Me

Ella Wolleswinkel (Venlo) – Glencroft Mac, Star



Riesenbeck CSIYH1*/ CSI1*/ CSI2* Duitsland – 31 mei 2023 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.riesenbeck-international.com/uitslagen

CSI2*

Julian de Boer (Nieuwleusen) – Isis

Sjoerd Kommers (Boijl) – Impala D’Oase

Gerco Schröder (Tubbergen) – GLOCK’s Galanda, Glock’s Novellist, Jaguar

Suzanne Tepper (Holwierde) – Chambertino Z, Fernando-H

Hilde Woudstra (Daarle) – Ilamine de Thurin

CSI1*

Mano Boer (Röstange) – Lisabel

Julian de Boer (Nieuwleusen) – Qwando van de Rispen

Sjoerd Kommers (Boijl) – Katarina van ’t Huka Z

Suzanne Tepper (Holwierde) – PMF/2JOIN Hartford

Hilde Woudstra (Daarle) – Loekie-Douglas

CSIYH1*

Mano Boer (Röstange) – Nancy

Julian de Boer (Nieuwleusen) – Radar Love KMS

Sjoerd Kommers (Boijl) – Madonna, Miss Holivia VDL

Suzanne Tepper (Holwierde) – Mississippi



Lier CSIYH1* incl. 8yo/ CSI2*/ CSI1* België – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: www.azelhof.be/uitslagen

CSI2*

Remco Been (Winterswijk Miste) – Bridgetown Z, Jasper

Bart de Bruijn (Loenen aan de Vecht) – Eliano v’t Merelsnest, Farinjo Des Mec

Marcel van Driel (Heeswijk-Dinther) – Jumper Van De Muggenhoek

Vincent Geerink (Gelselaar) – Fifty-Fifty, Gelster

Jens van Grunsven (Erp) – Gladiator HL, Greatlight, I-Dextro

Hessel Hoekstra (Lelystad) – Helena van Perbeemd, Jason R, Jazz-Men Impressed

Elize van de Mheen (Hoevelaken) – Kes TN, Kilimanjaro, Quadira

Micky Morssinkhof (Lievelde) – Quintendros E

Lisa Nooren (Lommel) – Fandangi, Irish Du Caillou

Max van de Poll (Hierden) – Copina Keeps, Infinety Z.G., Kola

Britt Schaper (Ommen) – Guidam Sohn The Second Z, In The Air

Harrie Wiering (Overlangel) – Harley, Take A Chance On Me Z

Kelly van Wijk (Ede Gld) – Tiptop vh Schaeck Z

CSI1*

Remco Been (Winterswijk Miste) – Lotti T

Marcel van Driel (Heeswijk-Dinther) – Mafia, Mucho Gracias Van De Muggenhoek

Vincent Geerink (Gelselaar) – KGS Kisby

Jens van Grunsven (Erp) – Cornet’s Pio

Emily Hans (Dedemsvaart) – Merlot Van De Suydersee

Hessel Hoekstra (Lelystad) – Kathleen WV

Micky Morssinkhof (Lievelde) – Amigo de Septon Z

Lisa Nooren (Lommel) – Roxy

Max van de Poll (Hierden) – Joint Venture

Britt Schaper (Ommen) – Bokito v.d. Woestenheide

Fiene Vos (Blaricum) – Fitonia, Wiggo D’uppe

Stijn Vos (Blaricum) – Joint Venture

Kelly van Wijk (Ede Gld) – Gangstar, Hannibal Style VK Z

CSIYH1* incl. 8yo

Bart de Bruijn (Loenen aan de Vecht) – Amazing Power Numo Z

Vincent Geerink (Gelselaar) – Madagaskar

Hessel Hoekstra (Lelystad) – Kosalottie W

Emre Kiris (Amersfoort) – A Golden Butterfly Z, Salvatore

Elize van de Mheen (Hoevelaken) – Lennox W, Rockefeller G

Micky Morssinkhof (Lievelde) – Comme Ci Comme Ca

Lisa Nooren (Lommel) – Chendro MB Z

Harrie Wiering (Overlangel) – Dutch Breitling A.N., Lord Toulon



Sancourt CSIYH1*/ CSIAm-A/ CSI1*/ CSI2* Frankrijk – 1 t/m 4 juni 2023 springen

Website: centre-equestre-de-sancourt.ffe.com/uitslagen

CSI2*

Jochen Munsterhuis (De Lutte) – Jaguar

CSI1*

Jennifer Munsterhuis (De Lutte) – Hurricane M, Indy, Lord Thurricane



Kronenberg CCI2*-S/ CCI2*-L/ CCI4*-L/ CCI3*-L/ CCI3*-S/ CCI4* Nederland – 31 mei 2023 t/m 4 juni 2023 eventing

Website: www.outdoorhorst.nl/uitslagen

CCI4*-L

Elaine Pen (Voorschoten) – Divali

CCI4*-S

Stephan Hazeleger (Harskamp) – Gold Rush, James Bond

Florinoor Hoogland (Ederveen) – Hontoni

Raf Kooremans (Turnhout) – Houdini

Adriaan Smeulders (Someren) – Ekow

Harm Snoeck (Radewijk) – Butterfly

CCI3*-L

Gert Jan Heinen (Varsseveld) – Goliath

Sterre van Houte (Pannerden) – Julissa

Caresse Kolkman (Hengelo Ov) – Royal Flush

Jan Mathijssen (Biezenmortel) – Geronimo

Claire van Riel (Loon op Zand) – Condex

Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom) – Gambler, Millstream’s Galante

Anouck Wielhouwer (Klarenbeek) – Capella-Real

CCI3*-S

Splinter Bergsma (Hilversum) – Vigo Key SR Z

Puck Buijnsters (Oisterwijk) – Image of Roses

Roxana Graman (Schuinesloot) – Forever, Jefferson

Sanne de Jong (Aalsmeer) – Jarelly MBF, Jersey MBF N.O.P.

Lisa Joosse (Lemele) – Dukershoeve Talk to Me

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Didley Squat

Sarah van Leeuwen (Zundert) – It Takes Two

Leida Naber (Biddinghuizen) – ACSI T-Bone EH Z, Ginko de Hus

Beau Posthumus (Terschuur) – Smokie

Maartje van Riel (Loon Op Zand) – Eppo

Christel Schalk (Etten-leur) – Cerida

Ingrid Schenk (Zeewolde) – Davos 77

Jette Staaks (Maasbree) – Zalando Z

CCI2*-L

Sem Alfring (Ane) – Uvo

Merel Blom (Heerde) – Diego TH, Lortero

Evelien Giesen (Esch) – Namako van de Dennehoeve

Maxime Karman (Nieuw-Vennep) – Dupon

Anne Kok (Rockanje) – Canna There He Is

Caresse Kolkman (Hengelo Ov) – BT El Fandi

Renzo Laffra (Berkhout) – Eternity Diamond

Alice Naber – Lozeman (Biddinghuizen) – Kyran

Jantien Naber (Biddinghuizen) – ACSI Barnadown B Lucky

Willemina van der Goes – Petter (Maarsbergen) – Lancelot, Legende

Silke Smits (Heelweg) – Happy miracle, Lot`S Of Courage

Sophie Weening (Raalte) – Jimmy Choo M, Konan

CCI2*-S

Gjalt Bakkenes (Haarlem) – Hakuna Matata du Champs du Bois, Icarus van Oudenhove

Dominique Bos (Nijkerk Gld) – Guidam’s Girl Z

Puck Buijnsters (Oisterwijk) – Princess Canna

Hilde van Eerden (Winterswijk Corle) – Celebration

Marianne Eestermans (Dongen) – Flying Blue

Roxana Graman (Schuinesloot) – Jolig W.

Luca Guitink (Lunteren) – Cooley Kodachrome

Stephan Hazeleger (Harskamp) – ACSI Igor

Reeza van der Horst (Soest) – Iesyrena MB

Senna van Houte (Pannerden) – Calgary 92

Sterre van Houte (Pannerden) – Mont Blanc GBL

Zoë van de Klashorst (Spierdijk) – Davina SPW

Ilonka Kluytmans (Alphen Nb) – Lonki’s Pride K, Prince Canna

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Ballyluskey Spirit, Donna Z, Magic Coconut

Asha Laseroms (Sprundel) – Soccer Star

Alice Naber – Lozeman (Biddinghuizen) – Huub

Brent Minnen (Otterlo) – CK One

Carolina Moesbergen (Renswoude) – Falco

Lotte Monhemius (Halfweg) – His Majesty

Juliette Panhuijzen (Someren) – Easy Peasy

Sanne Platte (Elburg) – Hopes and Fears

Tonke van de Pol (Eck En Wiel) – Lamborghini

Nick Ros (Ouderkerk aan de Amstel) – Ottello Z

Pip van der Salm (Lisse) – Debby

Lot van der Veen (Enschede) – Gunschot van de Withoeve

Patrick Verbakel (Aarle-Rixtel) – Marvelous Coconut

Roel Zonneveld (Voorschoten) – Triana CP

CCI1*-Intro

Merel Blom (Heerde) – Boris 242, Ukario R

Sanne Hoek (Etten-Leur) – Heroiek T&L Z

Arjen de Jong (Otterlo) – Carlotta M 4

Joost Kartman (Maarn) – Arlin, Fabregas

Justin Maarse (Doorn) – Spiderman xx

Brent Minnen (Otterlo) – Ballyengland Judge

Tonke van de Pol (Eck en Wiel) – Malori van ‘T Verahof

Robert Jan de Rooij (Laren Nh) – Captain Kobus

Pip van der Salm (Lisse) – Show Business

Merlijn Scheepens (Groenekan) – Madonna Van De IJsseldijk

Rick Schoonderbeek (Laren Nh) – Captain Congo, Captain In your Dreams

Lara Smeets (Schimmert) – Lecce Balia RS

Mirella Vrolijk (Meerle) – Let’s Dance SF

Sophie Weening (Raalte) – Kontent vd Watermolen

Bianca van Wijk (De Punt) – Eastbourne E

CCIP2-S Pony’s

Brigit Bing (Dirkshorn) – Ballylee Villa Lass

Sophie Buis (Empe) – Gjelt van de Haar

Sanne Kuijpers (Someren) – Jacodi’s Maritza’s Mohawk

Per Lammen (Ouderkerk aan de Amstel) – Gentleman

Caro Lize Wessels Boer (De Schiphorst) – Koetsiershoeve Championesse



Millstreet CCI1*-Intro/ CCIO4*-NC-S/ CCI3*-S/ CCI4*-L/ CCIJ2* Ierland – 1 t/m 4 juni 2023 eventing

Website: www.millstreet.horse/uitslagen

CCIO4*-NC-S Nations Cup

Althea Bleekman (Devon) – Granncord

Janneke Boonzaaijer (Renswoude) – I`m Special N

Andrew Heffernan (Cheshire) – Gideon

Jordy Wilken (Lemelerveld) – Curacao

CCI4*-L

Andrew Heffernan (Cheshire) – Harthill Phantom

CCI3*-L

Rachel Rendle (Crossgar) – Ballyvally Bay

CCI2*-L

Tim Eshuis (Strijbeek) – Carnally Rock

CCI2*-S

Pascal van Moort (Amstelveen) – CHF Ballyturn Brilliant



Saumur CAI3*-P4/ CAIO4*-H4 WCupQ/ CAI3*-P2/ CAI3*-H2/ CAI Frankrijk – 31 mei 2023 t/m 4 juni 2023 mennen

Website: www.saumurattelage.fr/uitslagen

CAIO4*-H4 WCupQ World Cup

Bram Chardon (Den Hoorn Zh) – Generaal, Idool N, James Bond, Juventus, Leopold

Edwin van der Graaf (Ouddorp Zh) – Belcampo, Dave, Freedom, Hielke, Kapitein, Lorenzo, Lucky-Arie

CAI3*-H2 Tweespan paarden

Anna de Ronde (Zwartewaal) – Bariton, Evert, Maestro

CAI3*-P2 Tweespan pony’s

Sam Couwenberg (Veulen) – Bekveld’s Ronaldo, De Hoove’s Rocky, Greeskamp Cobus, Nebus Rowan



Buch CEI2* 120/ CEI3* 160/ CEI3* 140/ CEIYJ2* 120/ CEI1 Duitsland – 1 t/m 4 juni 2023 endurance

Website: www.ddsv.net

CEI3* 160

Carmen Römer – Theunissen (Landgraaf) – Veliki Khan

CEIYJ2* 120

Sije Otten (Handel) – Soraya D’Opuntia

CEI1* 100

Bo van Aart (Ravels) – Arven



Fleurines CEI2* 120/ CEI1* 100/ CEIYJ2* 120/ CEI1* 100 Frankrijk – 3 t/m 4 juni 2023 endurance

Website: www.facebook.com

CEI2* 120

Floor Braunius (Leeuwarden) – Elektra de Bozouls

Marijke Visser (Wanne, Trois-Pont) – Rouchka de Luc

CEIYJ2* 120

Eva van Arem (Hulshorst) – Salman al Khalediah

CEI1* 100

Marijke Visser (Wanne, Trois-Pont) – Dalriada Kostmemore

Verklaring wedstrijdcodes

C = Concours J = Junioren D = Dressuur R = Reining

I = Internationaal YR = Young Riders E = Endurance V = Voltige

O = Landenwedstrijd A = Mennen S = Springen

P = Pony’s C = Eventing PE = aangepaste sporten

