Nederlandse deelname en uitslagen

Dit weekend staat in het teken van het CSI Twente. Naast de internationale springrubrieken tot op 4* niveau, is er ook internationaal dressuur in het Twentse Geesteren. TeamNL springen en dressuur is goed vertegenwoordigd, ook de dressuurjeugd komt aan bod. Verder zijn er voor de springruiters van TeamNL de belangrijke 5* Nations Cup in La Baule, de Global Champions Tour in Cannes en is er weer een EEF Nations Cup kwalificatie, nu in Bratislava. Verder zijn de Oranje jassen in Kronenberg, Calgary, Poznan, Opglabbeek, Sancourt en Lexington. Nederlandse eventingruiters hebben dit weekend in het Duitse Westerstede wedstrijden van 1* tot en met 3* niveau. En een aantal dressuurruiters reizen naar Hagen en Budapest. In Bühl en Poznan zijn internationale menwedstrijden met Nederlandse deelname. Tot slot rijden Nederlandse enduranceruiters hun kilometers in Lemvig en Punta del Este.

Geesteren CDIP/ CDIYH/ CDICh-A/ CDIU25/ CDIJ/ CDIY/ CDI3*/ C Nederland – 8 t/m 11 juni 2023 dressuur

CDI3*

Adelinde Cornelissen (Nijkerk Gld) – Fleau de Baian

Ineke den Drijver (Lutjebroek) – Hugo DH

Nars Gottmer (Almelo) – Ghio, Goldenboy Vinckenburgh

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) – Invictus

Denise Nekeman (Hasselt) – Boston STH

Jeanine Nekeman (Hasselt) – Ferrari

Karen Nijvelt (Hoeven) – Darwin

Judith Ribbels (Eibergen) – Fun Fun EB

Jennifer Sekreve (Elspeet) – Hitmaker

Diederik van Silfhout (Lunteren) – Filius Apache, Ivito

CDI1*

Janien de Lange (Annen) – Jugendstil M

Joyce Sterrenburg – Lenaerts (Leende) – Donnee

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) – GLOCK’s Taminiau

Denise Nekeman (Hasselt) – Kansas STH

Jeanine Nekeman (Hasselt) – Jongleur STH

Daphne van Peperstraten (Oude-Tonge) – Greenpoint’s Hotmail V

Muis Schreuder (Someren) – Jakarta-Utopia RS2

Diederik van Silfhout (Lunteren) – Dante US

Linda Verwaal (Enter) – Eros

Tosca Visser (Harskamp) – Jackson

Renate van Uytert – van Vliet (Heerewaarden) – In Style

Najama Voogd (Neede) – Kunz

Quinty Vossers (Doetinchem) – Inferno

CDIU25

Julia Bouthoorn (Vogelwaarde) – Choice Finch

Diana van de Bovenkamp (Voorthuizen) – Excellent Black

Lotte van den Herik (Schijf) – Giovanni VDH

Zoë Kuintjes (Aalsmeer) – Cupido RS2

Marten Luiten (Winschoten) – Fynona

Kim Noordijk (Galder) – Joep

Bo Oudhof (Nijeberkoop) – Colt Sollenburg

Daphne van Peperstraten (Oude-Tonge) – Greenpoint’s Cupido

Jessica Poelman (Aalsmeer) – Chocolate Cookie RDP

Sophie Reef (De Lutte) – Charming Lady

Thalia Rockx (Roosendaal) – Gerda Nova de La Fazenda, Golden Dancer de La Fazenda

Quinty Vossers (Doetinchem) – Hummer

Febe van Zwambagt (Bergharen) – Bosco, Jillz Lonka RT

CDIY

Shanna Baars (Nieuw-Vennep) – Farzana G, Fernando

Chiel van Bedaf (Etten-leur) – Key-West Texel

Liz Bouman (Holwierde) – Happymood HF

Geertje Hoogendoorn (Tilburg) – Emporio Armani LD, Kristal

Margje Janssen (Swolgen) – Elma

Jo-Anne Koch (Heelweg) – Darabel

Lara van Nek (Wijdewormer) – Jamsession Taonga

Evi van Rooij (Sint-Michielsgestel) – Haley B

Micky Schelstraete (Gemonde) – Donovan, Duval´s Kapri Son

Rowena Weggelaar (Roermond) – Klieveer’s Don Quichot

CDIJ

Sabrin Bouhtala (Vleuten) – King STH

Madelon Dijkhuizen (Lunteren) – Mister Styles

Maddy Dijkshoorn (Benthuizen) – Appstore

Anniek van Dulst (Ermelo) – Kadanz

Axelle Eekels (Valkenswaard) – Dark President

Anique Frans (IJsselmuiden) – Jack Sparrow

Lize van den Heuvel (Venlo) – Hilton-S

Isa Hollands (Schimmert) – Hupadoeska PB

Mick van der Kort (Nieuw-Vennep) – Mambo

Lara van Nek (Wijdewormer) – Fariska, Jatilinda

Jessica Nesselaar (Garderen) – Indigo

Lynn Peijnenburg (Esch) – Cupido

Kebie Raaijmakers (Uden) – Kevita

Yasmin Westerink (Dronten) – Dibert L

Ilse de Wilde (Andel) – Excellentie

Julia Willemsen (Bergharen) – Goya-Odette B

CDIP

Robine Bomhof (Heerde) – Bodoboy

Noah de Bruijn (Simonshaven) – Nelson

Robin Dicker (Harskamp) – Hulst Isadora, Junkbrunnen’s Taj Mahal

Maddy Dijkshoorn (Benthuizen) – Hojvejs Casmir

Ilja Droop (Hellevoetsluis) – Boogie Woogie

Kyra Hingstman (Westerbork) – Goldwyn

Annabell Van der Horst (Brielle) – Sunny Boy

Britt Kikkert – Van der Linde (De Cocksdorp) – Nur fuer Dich Texel

Sophie van Norel (Epe) – Speycksbosch Dickens

Olivia Thomas (Langenboom) – Jonkers’ Jort

CDICh-A

Sophie Evers (Oudenbosch) – Beaumonde

Levi Heusinkveld (Barchem) – Harimann

Sophie van Iwaarden (Krabbendijke) – Hermès Mithras

Estelle Middelkoop (Utrecht) – Guapo

Esmae Niessen (Hulsberg) – Dadona Diva

Jayda Vermeer (Nieuwegein) – Kendrick

CDICh-A (E-pony)

Eliev Verstappen (Liessel) – Happy Feet

CDIYH

Nars Gottmer (Almelo) – Nirvana

Linde Hofs (Hengelo Gld) – Novice Vita

Nils Kramer (Liessel) – Flashbang

Joyce Sterrenburg – Lenaerts (Leende) – Naddour, Night Of The Proms Apple

Judith Ribbels (Eibergen) – Nanny Mc Phee

Charlotte Wensing (Emmen) – Dark Necessities GLH



Hagen a. T. W. CDI1*/ CDI3* Duitsland – 11 t/m 13 juni 2023 dressuur

CDI3*

Dominique Filion (Stad aan ’t Haringvliet) – Dettori

CDI1*

Dominique Filion (Stad aan ’t Haringvliet) – The Boss



Budapest region – Pilisjászfalu CDI-W/ CDI3*/ CDIY/ CDIU25/ CDIYH/ CDIP/ CDIO3*-NC Hongarije – 7 t/m 11 juni 2023 dressuur

E-mail: [email protected]

Website: uitslagen

CDI1*

Dirk-Jan van de Water (Hellouw) – D’Angelo, SPH Jemima LH

CDIYH

Milou Dees (Berkenwoude) – Francois de la Serre, Space Oddity

Dirk-Jan van de Water (Hellouw) – SPH De Ville FS



Geesteren CSI4*/ CSI1* Nederland – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSI4*

Bas van der Aa (Albergen) – Häkkinen N, Shanroe Barney

Julian de Boer (Nieuwleusen) – Isis

Wesley de Boer (Nieuwleusen) – Icarinda

Roelof Bril (Westendorp) – Feeling Luckey, Iberico

Gert Jan Bruggink (De Lutte) – Kasilias SHO Z, Vigalio SHO Z

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – HorseDeals Prima Donna van ‘t Roosakker, Incredible, Notre-Dame van ’t Roosakker

Jeroen Dubbeldam (Weerselo) – Investment I.B., Juwel SFN

Daan van Geel (Gees) – I’m Special Power SIH, Just Blue

Sander Geerink (Gelselaar) – Jacobus S, Laretto

Michael Greeve (Veeningen) – Dorothy, Jacksonville Eurohill, Keep It Cool SSS

Wesley ter Harmsel (Enter) – Endvot E.B.

Dafne Helthuis (Deurningen) – Garanta

Hessel Hoekstra (Lelystad) – Cagaro, Helena van Perbeemd, Jazz-Men Impressed

Marriet Smit – Hoekstra (Mildam) – Duco Z, Innsbruck Cooper, Kikkuris Cooper

Thieu Huijbregts (Rijsbergen) – Quint vh Maarlo Z

Hylke de Jong (Dokkum) – Osseweide’s Headline DJSP, Osseweide’s Jadira DJSP

Loewie Joppen (Maasbree) – Havel van de Wolfsakker Z, Important Style VK, Osiris FZ

Sjoerd Kommers (Boijl) – Impala D’Oase

Regina Leeuwen (Langeveen) – Cherry Tania

Thijs Machielsen (Weelde) – Frans Wilrick’s

Mark Martens (Maasbracht) – Iwan, Kinmar Quality Hero

Bas Moerings (Roosendaal) – Ipsthar, Jesther

Gerben Morsink (Enschede) – Carina Z, Navarone Z

Chantal Regter (Assen) – Garrincha van de Kalevallei

Teddy van de Rijt (Nuenen) – Explosion, Herma

Stijn Roelink (Lattrop-Breklenkamp) – Joyride

Daphne van der Schaar (Silvolde) – Iceman VDS

Britt Schaper (Ommen) – Guidam Sohn The Second Z

Tom Schellekens (Esbeek) – Fiarabo, Jingle Bells AC, Jolet Van De Zietfort

Gerco Schröder (Tubbergen) – Glock’s Brilliant Berlin, Jaguar

Hendrik-Jan Schuttert (Ommen) – Kailon, Nova Scotia Z

Amanda Slagter (Slochteren) – Cornet Blue PS

Steven Veldhuis (Haaksbergen) – Iregina, Jisborn

Maurice van Vliet (Wernhout) – Paardenwagentje.NL Great Gatsby Z

Thijmen Vos (Wierden) – Feliek-H, Helsinki V.D.O.

Hilde Woudstra (Daarle) – Ilamine de Thurin

Luciano Zandvliet (Deventer) – Captain, Jetski E.B.

Albert Zoer (Echten Dr) – Jackpot, K-Dine

Meike Zwartjens (Raalte) – Denzel Tivoli Z, Piamanta v/h Zuid-Pajottenland, Twister De La Pomme

CSI1*

Bas van der Aa (Albergen) – E. Guriel

Veronique van Beek (Breda) – La Luna

Jesse Berkers (Lattrop-Breklenkamp) – Con Sol, Lapphira H

Maaike ten Berg (Rogat) – Godess Hero Z, Kingsten

Julian de Boer (Nieuwleusen) – Qwando van de Rispen, Radar Love KMS

Wesley de Boer (Nieuwleusen) – Luna Alda G

Roelof Bril (Westendorp) – Ogue Ardkyle

Tom Brinkman (Tubbergen) – Charimo, Kentucky TN

Jack Broek (Zuidwolde Dr) – Loek

Ivo Busscher (Geesteren Ov) – Mandyfee

Eric ten Cate (Geesteren Ov) – Jr Rag

Anne Coppes (Bergharen) – G.Macoemba

Manon Damhuis (Tilligte) – Bruce Springsteen VDV Z, Carlota PB Z, Leon

Nikky Dekker (Opende) – Kalifornia

Sytze van Dellen (Opende) – Kevin EH, Quebec EH Z

Sidney Eras (Helvoirt) – Cornetta Ses Z, Niagara de Muze

Daan van Geel (Gees) – Cara MB Z, Kahlua-Carmen, Kir Royal

Sander Geerink (Gelselaar) – Let’s Go

Michael Greeve (Veeningen) – K-Star W

Kees Greve (Haaksbergen) – Kees W, Marline

Britt ter Harmsel (Enter) – Kitile Horta E.B.

Quinten ter Harmsel (Enter) – Unicstar de Courcy E.B.

Wesley ter Harmsel (Enter) – Geronimo E.B.

Dafne Helthuis (Deurningen) – Joanna

Marjolein Heuvelmans (Oldenzaal) – Imperia

Hessel Hoekstra (Lelystad) – VDL Legodermus PP

Marriet Smit – Hoekstra (Mildam) – For Chacco TN, Lola Fomia

Sieuwke Höften (Almelo) – Make My Day

Annelinde Hoving (Midwolda) – HS Agri’s Coberlina Z

Liv Huijbregts (Rijsbergen) – Mojito-Versent SA

Veerle Hunder (Aalten) – Temptation Z

Marée Jansen (Breda) – Dialinde

Loewie Joppen (Maasbree) – Cocorico Picobello Z

Jort Knobben (Raalte) – Lord Blue

Marlou Knobben (Raalte) – Djazz

Sjoerd Kommers (Boijl) – Kassandro, Miss Holivia VDL

Regina Leeuwen (Langeveen) – Lavona HBC, Mavona HBC

Thijs Machielsen (Weelde) – Gambler Z, I Am Palve, Ireuza

Femke Meenhuis (Weerselo) – Humphrey VDD

Liz Meenhuis (Weerselo) – Helios

Albert Nijhof (Laren Gld) – Kingston MVH, Macho B.

Job Oldenziel (Gieten) – It’s Me

Peter Olthof (Langeveen) – Lorenzo, Lucky Pleasure V

Nadieh Plegt (Langeveen) – Quintana

Celeste van der Poel (Den Horn) – Centurion LS La Silla, Lavinia

Chantal Regter (Assen) – La Louvre, Lets Go L

Vronie van de Rijt (Nuenen) – Neil Diamo D’Art

Stijn Roelink (Lattrop-Breklenkamp) – Diamond

Daphne van der Schaar (Silvolde) – Cacharel Z

Britt Schaper (Ommen) – Bokito v.d. Woestenheide

Tom Schellekens (Esbeek) – Chella II de Laubry Z

Gerco Schröder (Tubbergen) – Lorona

Hendrik-Jan Schuttert (Ommen) – Numika

Amanda Slagter (Slochteren) – Megannie, Pippa Van ‘T Verahof

Henk Slik (Haren Gn) – Joyterma

Zoï Snels (Ommen) – Arkoblenskey, Capral de Luca, Quickstar vd Zwartbleshoeve HS

Laura Spekenbrink (Bornerbroek) – Honey Duc T&L Z

Ashley Spiele – te Wierik (Enschede) – Ferdinand, Lady- Rubertha

Pia-Luise Steggink (Rossum Ov) – Luise Emaire

Kim Tebbertman (Assen) – Jaisbanta

Anne-Lotte Tijhuis (Langeveen) – Looping JH

Stef Veldhuis (Haaksbergen) – Lilexta II

Evi Wiefferink (Wierden) – Hot Lips

Hilde Woudstra (Daarle) – Loekie-Douglas

Luciano Zandvliet (Deventer) – Cade Black, Chacco’s Girl, Issey

Meike Zwartjens (Raalte) – Rex van ’t Eigenlo



La Baule CSI1*/ CSIO5* Frankrijk – 7 t/m 11 juni 2023 springen

CSIO5* Nations Cup

Kars Bonhof (Epe) – Hernandez TN, Ivoor

Marc Houtzager (Rouveen) – Holy Moley, Sterrehof’s Dante N.O.P.

Kevin Jochems (Kalmthout) – Flying Jackie, Hulde G, La Costa

Lars Kersten (Egchel) – Big Beauty Z, Isovlas Emmerton, Quatinka

Pim Mulder (Dalfsen) – Ibylle, Memphis Z, Viktor Z



Cannes CSI5*/ CSI2* Open Frankrijk – 8 t/m 10 juni 2023 springen

CSI5* Global Champions Tour

Kim Emmen (Dinteloord) – Edgar, Inflame-Go

Suus Kuyten (Laren Nh) – Alfa Jordan, King Kong D’Avifauna

Johnny Pals (As) – Happy Linda, Zarkava Hero Z

Frank Schuttert (Ommen) – Hawaii-S, Nikias vd Bisschop

Harrie Smolders (Lage Mierde) – Monaco N.O.P.

Eric van der Vleuten (Someren) – Dreamland, Icarronne-S

Maikel van der Vleuten (Someren) – Beauville Z N.O.P., Dywis HH

Jur Vrieling (Holwierde) – Chambertino Z, Fiumicino van de Kalevallei

CSI2* Open

Sebastien Kapel (Langley, Hitchin, Hertfordshire) – CC Chiva, Uptons London

Junyfer Prenger (Elsloo Lb) – Contesso, Happy Diamond



Calgary, Spruce Meadows AB CSI2*/ CSI5* Canada – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSI5*

Piet van Genugten (Heeswijk-Dinther) – Adequan JVH Z

CSI2*

Piet van Genugten (Heeswijk-Dinther) – Kannamara Equites



Poznan Wola CSIYH1*/ CSI4*/ CSI1* Polen – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSI4*

Joost Martens (Asten) – Cosimo, Iceman Elrite, Indence H.J.

Leon Thijssen (Sevenum) – Google This, Tippy Z, Zeppe Blue



Bratislava CSIO3*/ CSIYH1*/ CSI1* Slovakije – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSIO3* EEF Nations Cup

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Hutch, VDL Groep Iron Z

Vincent Dings (Heeze) – Cream Couleur Z, Je T’Adore

Willem Greve (Markelo) – Candy Luck Z, Highway M TN

Patrick Lemmen (Grashoek) – James Blond

Mans Thijssen (Sevenum) – Charlie, Hello

CSI1*

Patrick Lemmen (Grashoek) – Crusher

Mans Thijssen (Sevenum) – Knockout EB

CSIYH1*

Leopold van Asten (Duizel) – VDL Groep Latoya

Vincent Dings (Heeze) – Branttastisch HDH

Willem Greve (Markelo) – Lamara

Patrick Lemmen (Grashoek) – Desiree E Z



Opglabbeek CSIYH1* incl. 8yo/ CSI1*/ CSI3* België – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSI3*

Kessy van Berlo (Veghel) – Erma, Pablo vd Donkhoeve

Jody van Gerwen (Limbricht) – Bright Side 3, Chester 365, Inebelle van ’t Welthof, Panamera STH

Jeffrey Schmitz (Schimmert) – A’Lee Springpower BH, Cor, Kaviaar Delta Mossel Z, L’Alize Z

Sanne Thijssen (Sevenum) – Clarima 6, Cum Laude, Hawai Balia NL

CSI1*

Daan Adams (Veldhoven) – Dorado Moon, First Gravinn Z, Kamille AC

Kessy van Berlo (Veghel) – Kaboom

CSIYH1* incl. 8yo

Kessy van Berlo (Veghel) – Heinz un Prince

Sanne Thijssen (Sevenum) – Chiara VDH, La Pleasure



Kronenberg CSI2*/ CSIYH1* incl. 8yo/ CSI1* Nederland – 7 t/m 10 juni 2023 springen

CSI2*

Joey Alberti (Einighausen) – Baltic Love

Jari van den Biggelaar (Geffen) – Hustique, I’M Quality Time

Lisa Bongers (Wijchen) – Donbalian

Roosje Brouwer (Waddinxveen) – I-Star, Jacky Lanta, New-Livia van ’t Roth

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Gravin, VDL Groep Kiara

Peter Bulthuis (Echt) – Hannes VS, Kempinsky HX

Demi van Grunsven (Handel) – Jillz

Sanne ter Haar (Hierden) – Bamalou d l’ecuyer

Rob Heyligers (Asten) – Joint De Canabis Van De Doornhoeve

Niels Knape (Swalmen) – Ganturano, Jack Sparrows

Carolein van de Plasse (Yerseke) – Grappa

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – A.S Damascene, AS Eden, Jager

John Steeghs (Meterik) – Champion PS Z, Gomez, Indigo

Alexander Vincentius (Schaijk) – Jezebel W

Yves Willems (Koningsbosch) – Odile van ’t Ruytershof

CSI1*

Joey Alberti (Einighausen) – Heartbreaker de Lux, Mi Amore

Lisa Bongers (Wijchen) – La Vie Est Belle

Britt Brouwer (Hoofddorp) – Fuzeta Beech, Haja ES, Oh Balou van de Kat

Roosje Brouwer (Waddinxveen) – Hero, Icen

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Kenzo

Peter Bulthuis (Echt) – Con Coco PS

Sanne ter Haar (Hierden) – Lucky Star W, Sjelle

Niels Knape (Swalmen) – Lovecard De Loi

Nicole Mestrom (Swalmen) – Kalante

Alexander Vincentius (Schaijk) – Lewandowski V.

Yves Willems (Koningsbosch) – La Prima Donna Z

Jose Woldring – Walker (Amsterdam) – Happy Days

CSIYH1* incl. 8yo

Joey Alberti (Einighausen) – Comme Liam Z, Queens Star Z

Denise Bakker (Hamont-Achel) – Kasoita

Roosje Brouwer (Waddinxveen) – Lotus

Niels Bulthuis (Hoogeloon) – VDL Groep Leopold

Demi van Grunsven (Handel) – Le Kannan

Niels Knape (Swalmen) – Quantico

Carolein van de Plasse (Yerseke) – Sjors D Z

Dirk Rehorst (Capelle aan den IJssel) – Tirza Z DHG

Wout Jan van der Schans (Nijkerk Gld) – AS Havana

John Steeghs (Meterik) – Didam van ‘t Schaaphof Z, Kingston TV

Alexander Vincentius (Schaijk) – Nadarijke V, Nicka W



Sancourt CSIYH1*/ CSIAm-A/ CSI1*/ CSI2* Frankrijk – 8 t/m 11 juni 2023 springen

CSI2*

Elisabeth Jukema (Sexbierum) – Declaration Du Golfe

CSI1*

Elisabeth Jukema (Sexbierum) – Miss Montreal Reuvekamps



Lexington, KY (Horse Park) CSI2* USA – 7 t/m 11 juni 2023 springen

CSI2*

Wim Janssen (Wellington – Florida) – Lucky Luke de Goedereede



Westerstede CCI2*-S/ CCI1*-Intro/ CCI3*-L/ CCI2*-L/ CCI3*-S Duitsland – 8 t/m 11 juni 2023 eventing

CCI3*-L

Tarik van Boggelen (Rijssen) – Conquest

Caresse Kolkman (Hengelo Ov) – Royal Flush

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Irma Peternella, Lux Like Cruise

Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom) – Millstream’s Galante

CCI3*-S

Tarik van Boggelen (Rijssen) – Giromorkus W

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Korella vd Watermolen

CCI2*-L

Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom) – MIllstream’s Legina

CCI2*-S

Loïs Joosse (Lemele) – Dukershoeve Perfect for me

Rina van der Kolk (Akersloot) – Charmain PH Z, Inita

Kristy Snepvangers (Bergen op Zoom) – Millstream’s Korenbloem

Nicky Snijder (Hasselt) – Liefmans

Laura Spenkelink (Bad Bentheim) – Eloyce

Michelle Swinkels (Moergestel) – Florette D’Hyrencourt, Hannelot-Blue

Anouck Wielhouwer (Klarenbeek) – Capella-Real

CCI1*-Intro

Loïs Joosse (Lemele) – Monash Van De Groote Kamps

Renske Kroeze (Prinsenbeek) – Frimeur de la Brasserie



Bühl CAIJ2*-P1/ CAI3*-P2/ CAI3*-P1/ CAI3*-H2/ CAI3*-H1/ Duitsland – 7 t/m 11 juni 2023 mennen

CAI3*-H2

Ewoud Boom (Nijkerk Gld) – Ilona van het Rodeland, Iowa, Mandienio WL

Stan van Eijk (Schinveld) – Bentley, Deniro, Don Briano, Zorac

Wybe Kramer (Amstelveen) – Dempsy Justin, Macallan LK, Marshyland’s Alex

Sandor van Vliet (Maasdijk) – Hertog, Indian, Martinus V

Annegreet Zaayer (Wadenoijen) – Jupiter, Kerona VS, Kingston

CAI3*-H1

Eline Houterman (Meterik) – Fino uno Toltien

Shirley Geraets – Moors (Eygelshoven) – Harco-v

Peter Zeegers (Meijel) – Canita

CAI3*-P1

Klaas van der Sande (Schipluiden) – NIC

CAI2*-P2

Dyonne van Beelen (Valkenburg Zh) – Esmee, Haandpaol’s Gwenn, TyGolau Delilah

CAI2*-H1

Cindy Benschop (Schalkwijk) – Liberty

Paskal de Graaf (Uffelte) – Lolane-V

Wilma Meulendijk (Heesch) – Lion



Poznan Wola CAI3*-H4 Polen – 8 t/m 11 juni 2023 mennen

CAI3*-H4

Harry Streutker (Coevorden) – Bently, Dempsey JW, Donnah JW, Ra’Id JW, Topspeed Damian, Topspeed Pavel, Xander, Yk Arjan



Lemvig CEI1* 100/ CEI2* 120/ CEIYJ2* 120 Denemarken – 10 t/m 10 juni 2023 endurance

Website: vesthest.dk

CEI1* 100

Talitha Bakker (Winterswijk Woold) – ASE Magnificent

Melisa Huijsman (Nunspeet) – Sallaz Flaming Blue



Punta del Este CEI1* 100/ CEIYJ1* 100/ CEI2* 120/ CEIYJ2* 120 Uruguay – 9 t/m 10 juni 2023 endurance

CEI1* 100

Mijke Albersen (Wageningen) – 3VMagnolia





Verklaring wedstrijdcodes

C = Concours J = Junioren D = Dressuur R = Reining

I = Internationaal YR = Young Riders E = Endurance V = Voltige

O = Landenwedstrijd A = Mennen S = Springen

P = Pony’s C = Eventing PE = aangepaste sporten

