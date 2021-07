Nederlandse dressuurpaarden goed door keuring, Gal opent voor TeamNL

De Nederlandse dressuurpaarden doorstonden vanmorgen glanzend de keuring bij de Olympische Spelen in Tokio. Ook alle andere dressuurpaarden werden 'fit to compete' bevonden. Na de keuring werd ook startlijst van de dressuur bekend gemaakt. Edward Gal en Total U.S openen de dans voor Nederland op zaterdagavond 24 juli om 18.36 uur lokale tijd. Ook Hans Peter Minderhoud rijdt zaterdagavond, Marlies van Baalen gaat zondag van start.

Gal is de eerste starter in de tweede groep (groep B) van tien ruiters. Hans Peter Minderhoud verschijnt met Dream Boy om 21.33 uur in de piste. Hij is de nummer 9 van groep C. Marlies van Baalen is met Go Legend nummer 1 van groep E en start om 18.45 uur. (in Nederland is het 7 uur vroeger dan in Japan).

Aangepast format

Door het aangepaste format, waarbij wordt gereden in zes groepen die worden samengesteld op basis van de wereldranglijst, hebben de coaches geen invloed meer op de startvolgorde van de ruiters. Dat geeft direct al een ongebruikelijke startvolgorde.

Beste acht landen naar Special

De nummers een en twee van de zes verschillende groepen plaatsen zich direct voor de individuele finale, de Kür die woensdag 28 juli verreden wordt. Deze groep van 12 combinaties wordt aangevuld met de zes best scorende ruiters die niet bij de eerste twee van hun groep hoorden. Voor de verdeling van de individuele medailles telt alleen het resultaat in de kür. De beste acht landen na de Grand Prix gaan in de Grand Prix Special strijden om de teammedailles. Voor de verdeling van de teammedailles tellen alleen de scores die in de Grand Prix Special zijn behaald door de drie teamleden. De landenwedstrijd wordt dinsdag 27 juli verreden.

Bron KNHS