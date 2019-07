Nederlandse menners verstevigen koppositie in landenwedstrijd Aken

Koos de Ronde nam vandaag het voortouw bij de Nederlandse menners in de marathon op het CHIO in Aken. Met zijn vierspan was de menner in bijna alle hindernissen de snelste en won overtuigend het spectaculaire onderdeel. Ook IJsbrand Chardon presteerde sterk door tweede te worden. Voor Bram Chardon was het afgelopen in hindernis 2 waar een van zijn paarden viel. Het Nederlandse team gaat in de landenwedstrijd ruim aan kop.

Na de dressuur had het Nederlandse team al de leiding in handen. Weliswaar met een nipte voorsprong op de Amerikanen. Maar de marathon konden de Amerikanen niet bijblijven en de Koos de Ronde en IJsbrand Chardon leverden beiden twee ijzersterke ritten af.

Koos de Ronde was in vijf van de acht hindernissen de snelste en sloot de marathon met 117.59 strafpunten winnend af. IJsbrand Chardon was in twee hindernissen de snelste. In de waterhindernis verloor hij wat tijd door een foutje zoals hij zelf na afloop zei. Toch bleef hij met gemak wereldkampioen Boyd Exell voor. De Australiër maakte een stuurfout bij het inrijden van hindernis zeven.

De riante voorsprong van Exell in het individuele klassement kwam niet in gevaar. Na twee onderdelen staat de Australiër op de eerste plaats met 156.20 strafpunten. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde maakten de het gat met de wereldkampioen wel een stuk kleiner. Chardon staat op twee met 163.02 en De Ronde op drie met 163.37.

Bram Chardon viel in hindernis twee uit. Zijn rechtervoorpaard viel in de hindernis en hij moest de strijd staken.

In de landenwedstrijd gaat Nederland aan de leiding voor Frankrijk en Duitsland.

Bron Horses.nl