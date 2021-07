Oliver Townend en Ballaghmor Class aan de leiding in Tokio na eerste groep dressuur

Voor bijna niemand een verrassing: de nummer één van de wereld, Oliver Townend, gaat voorlopig aan de leiding in de dressuur op de openingsdag van het eventing in Tokio. De Brit stuurde zijn meervoudige vijfsterrenwinnaar Ballaghmor Class (v. Courage II) foutloos naar een mooie score van 76.36% wat -23.6 betekend. De Chinees Alex Hua Tian staat op de tweede plek met -23.9. Janneke Boonzaaijer komt vandaag om 12.44 uur in de ring.

Oliver Townend reed een fijne ontspannen proef met Ballaghmor Class. De schimmel kreeg 8-ten voor de stap en ook in de galoptour scoorde de combinatie goed. Townend zei na afloop tegen Eventing Nation dat hij een safe proef had gereden. “En als je met een zo’n rit toch nog een 23.6 haalt, dan doe je het goed, zou ik zeggen”, aldus de Brit, die zijn eerste Olympische Spelen rijdt.

Alex Hua Tian net achter Townend

Met twee punten verschil (504 om 502 punten) staat Alex Hua Tian met Don Geniro (v. Don Kennedy) op de tweede plaats. Hij scoorde 76.06%, -23.9. De Chinees is met zijn in Engeland gefokte Hannoveraan geen onbekende in het veld. Op de Spelen in Rio werd het paar al achtste. China heeft voor het eerst in de geschiedenis een eventingteam op de Spelen.

Julia Krajewski voorlopig derde

Op de voorlopige derde plaats staat de eerste combinatie van het sterke Duitse team, Julia Krajewski en Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines). Krajewski staat op -25.2.

Boonzaaijer om 12.44 uur

Om 10.30 uur begint de tweede groep eventingruiters aan hun dressuur. Als voorlaatste van vandaag komt Janneke Boonzaaijer met Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) in de ring. Ze start om 12.44 uur. Merel Blom is morgen als vierde aan de beurt. Ze rijdt met The Quizmaster (v. Albaran xx) om 1:48 uur de ring binnen.

Bron Horses.nl