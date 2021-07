Olympische Spelen 2032 naar Brisbane

De Olympische Zomerspelen van 2032 worden gehouden in het Australische Brisbane, zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Verrassend is de keus voor Brisbane niet, meldt de NOS, want de stad was al de voorkeurskandidaat voor het organiseren van de Spelen.

Een speciale commissie van het IOC voerde sinds februari “gerichte gesprekken” met Brisbane. Het IOC heeft het systeem van voorkeurskandidaten ingevoerd om te voorkomen dat steden die een bid uitbrengen grote hoeveelheden geld uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden.

Derde keer in Australië

Jakarta, Doha, Istanbul, Boedapest, New Delhi, Sint-Petersburg en Chengdu hadden ook interesse getoond om de Spelen van 2032 te organiseren. Het is de derde keer dat Australië als gastheer fungeert van de Spelen na Sydney in 2000 en Melbourne in 1956.

Na de Spelen van Tokio, die vrijdag officieel beginnen, organiseert Parijs de Spelen van 2024, terwijl Los Angeles al weet dat het de Spelen van 2028 mag houden.

Bron NOS