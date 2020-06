Olympische Spelen zonder paardensport als het aan De Volkskrant ligt

De Volkskrant bracht afgelopen weekend naar buiten dat een aantal sporten mogelijk van het programma van de Olympische Spelen geschrapt kunnen gaan worden. Tennis, voetbal en honkbal werden genoemd, maar ook de paardensport als "elitesport" zou zo maar kunnen verdwijnen.

Met 11.000 sporters die naar Tokyo afreizen volgend jaar is het een behoorlijke uitdaging organisatorisch gezien. De Volkskrant koos daarom 10 sporten uit waar de Olympische Spelen wel zonder kon en hier was de paardensport er één van.

Zakelijke aspect is hinderlijk

Voor De Volkskrant behoort de paardensport net als zeilen en de moderne vijfkamp tot elitesporten en deze zijn kostbaar. “De logistieke problemen van paardensport zijn de zwaarste van de olympische onderneming,” wordt als de belangrijkste reden gegeven om de paardensport te schrappen. “Het vervoer van paarden is een ware uitdaging. De gezondheid van de viervoeters, dieren met een waarde van miljoenen euro’s, gaat boven alles.”

Daarnaast is het volgens de krant ook hinderlijk dat ruiters handelaars zijn of voor een eigenaar rijden: “Eigenaren verkopen paarden aan de hoogst biedende. Zo miste de Nederlander Edward Gal, regerend wereldkampioen, het olympische goud van 2012, omdat zijn paard Totilas na de Wereldruiterspelen van 2010 aan de hoogstbiedende werd verkocht.”

Bijzaak en gespannen voet

Naast de paardensport vindt De Volkskrant dat ook tennis, honkbal, golf en voetbal uit het programma gehaald mogen worden. Dit vooral omdat de Olympische Spelen voor deze sporten slechtst een bijzaak zijn. Tevens kunnen gewichtheffen, schieten en boksen geschrapt worden, omdat deze sporten “op gespannen voet staan met Olympische idealen.” Volgens de krant is er bij deze sporten vaak doping, corruptie of wanbeleid in het spel.

Als deze sporten allemaal geschrapt zouden worden, zou dat betekenen at er bijna 2500 sporters minder naar Tokyo hoeven af te reizen.

Bron: Volkskrant/Horses.nl