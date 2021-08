62-jarige Andrew Hoy wint twee Olympische medailles: ’60 is het nieuwe 20′

Eventingruiter Andrew Hoy veroverde op de Olympische Spelen in Tokio teamzilver en individueel brons. Met zijn 62 jaar is hij de oudste medaillewinnaar van Australië. "Wist je dat 60 het nieuwe 20 is? De laatste keer dat ik met twee medailles op een persconferentie zat, was in 2000. Dat is 21 jaar geleden, dus het is heel bijzonder dat ik dit nu nogmaals mag ervaren", aldus Hoy, die in Tokio zijn achtste (!) Spelen reed. Toch denkt hij er nog niet aan om te stoppen en kijkt vooruit naar de Spelen van 2028 én die van '32.

Hoy maakte zijn Olympische debuut in 1984 in Los Angeles. Daarna was hij er alle Spelen (uitgezonderd 2008) bij. In 1992, 1996 en 2000 won hij teamgoud en daarnaast was er in ’00 individueel zilver. Met de twee medailles van Tokio daarbij, heeft hij in totaal zes medailles op zak.

Usain Bolt

Hoy noemt zijn paard Vassily de Lasso (Jaguar Mail x Jalienny X) de Usain Bolt van de eventing. “Als Vassily de Lasso en ik allebei gezond en wel blijven, denk ik dat er een goede kans bestaat dat wij ons thuisland mogen vertegenwoordigen”, vertelt Hoy. “Dat houdt me gaande. Ik heb een passie, een passie om met paarden te werken. Ik ben gek op werken met dieren.”

Teamprestatie

De ruiter is niet alleen beretrots op zijn eigen prestaties, maar ook op die van zijn teamgenoten. “We komen niet naar zulke kampioenschappen, met name de Spelen, om vierde, vijfde of zesde te worden. We komen hier om een medaille te winnen en dat hebben we echt als team gedaan. Het is super van Vassily de Lassos op zijn dressuurscore is geëindigd, maar zonder Kevin (McNab, red.), Shane (Ross, red.) en het team achter ons, hadden we hier niet gestaan.”

Bron: The Australian