Adelinde Cornelissen: ‘Ik denk dat Governor de grootste kans maakt’

Ze moet wel goede herinneringen hebben aan Rotterdam, in 2011 werd ze er met Parzival (Jazz x Ulft) Europees kampioene in zowel de Grand Prix Spécial als de kür op muziek. Maar niet alleen in Rotterdam was ze succesvol. Sinds 2007 rijdt ze internationale wedstrijden en vult ze haar prijzenkast regelmatig bij. Parzival is inmiddels met welverdiend pensioen, maar zij gaat er weer voor: Adelinde Cornelissen. Momenteel heeft ze vier paarden voor de internationale Grand Prix: Governor (Totilas x Jazz), Fleau de Baian (Jazz x Ulft), Aqiedo (Undigo x Metall) en Zephyr (Jazz x Farmer).

“Het gaat hartstikke goed met me en ik ben gelukkig niet ziek geweest. Eigenlijk was het wel een komisch jaar. We zijn weer aan de gang. Alles heeft zijn voordeel, ik heb weliswaar een poos geen wedstrijden kunnen rijden, maar daar heb ik goed gebruik van gemaakt. Ik heb hard doorgetraind, de nodige puzzelstukjes uitgeprobeerd en nu zijn mijn paarden en ik er weer helemaal klaar voor, we gaan de goede kant weer op”, vertelt Adelinde Cornelissen.

NK en CHIO

“Inmiddels ben ik alweer twee keer internationaal op concours geweest. Naar Opglabbeek in België met Governor en Aqiedo en naar Exloo met Governor en Fleau de Baian. Verder heb ik het NK in Ermelo en het CHIO in mijn planning staan, beide observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Misschien rij ik in de buurt ook nog wel een wedstrijdje, dat ligt er aan wat er georganiseerd wordt, wat nodig is en wat in de planning past.”

Niets te klagen

“Van de lockdown heb ik eerlijk gezegd weinig last gehad, ik heb niets te klagen. In het begin heb ik een poosje geen lessen gegeven, maar mijn paarden en stal gingen gewoon door. Ik kom eigenlijk altijd niet heel veel van huis; met mijn paarden rijden, lesgeven en sporten is mijn dag van 6.00 tot 21.00 goed gevuld en verveel ik me niet. Mensen die vier hoog op een flatje wonen, dat snap ik dat die klagen, maar mij hoor je niet.”

Inkoppertje

Gevraagd om een reactie op het bericht dat het CHIO Rotterdam doorgaat, zegt Cornelissen: “Dat is een inkoppertje! Super, super, super natuurlijk! Geweldig dat dit weer kan. Ik weet dat het voor organisaties in deze tijd ontzettend moeilijk is om iets te organiseren en wij ruiters moeten dan heel blij zijn als het lukt, dat mensen er alles aan doen om een concours door te laten gaan.”

Minste kilometers

Rotterdam is één van de observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Gaan we Cornelissen daar zien? “Op de observatiewedstrijden zeker. Maar verder is het niet aan mij. Ik ga mijn uiterste best doen en daarna is het aan de bondscoach. Ik zal Aqiedo, Governor en Fleau de Baian alle drie rijden op de kwalificaties. Tot nu toe hebben ze alle drie super gelopen, maar ondanks dat Governor de minste kilometers heeft gemaakt, denk ik dat hij de grootste kans maakt. Het ziet er tot nu toe veelbelovend uit en we hebben nog even tot Ermelo en Rotterdam.”

Bron: CHIO