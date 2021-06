Ahlmann trekt Dominator Z terug voor Duits Olympisch team

Christian Ahlmann heeft op Instagram bekendgemaakt dat zijn toppaard Dominator Z (v. Diamant de Semilly) het een paar weken wat rustiger aan moet doen. Het duo is daarom niet beschikbaar voor het Duitse team. Ze stonden wel op de shortlist voor Tokio. "Mijn gevoel in Valkenswaard (vorig weekend - red) en de aansluitende klinische keuring wezen uit dat het beter is als hij het een paar weken wat rustiger aan doet, om geen risico op een ernstigere blessure te lopen."

“Heel erg jammer” voegt Ahlmann eraan toe “het zouden mijn vijfde Spelen zijn geweest.” Alhmann was zeker in de race voor een plekje in het landenteam. Met Dominator Z won hij eind februari nog de 5* GP van Doha. Ahlmann: “Ik wens het Duitse team veel succes en hoop dat ze met een mooi resultaat thuiskomen.” De bondscoaches moeten 5 juli hun definitieve keuzes bij de FEI bekendmaken.

Bron: Instagram / Horses.nl