Alec Lochore benoemd tot eventing parcoursontwerper Olympische Spelen LA28

Alec Lochore, FEI Level 4 parcoursontwerper en technisch afgevaardigde, is aangesteld als eventingparcoursontwerper voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Brit krijgt assistentie van zijn landgenoot Michael Etherington-Smith, die als parcoursadviseur zal optreden. De beslissing is unaniem genomen door het FEI-bestuur op de vergadering op 17 en 18 juni in Lausanne.

Lochore (53) is een zeer bekwame parcoursontwerper met meer dan twintig jaar ervaring in de internationale eventing. Hij combineert strategisch leiderschap, technisch inzicht en expertise in parcoursontwerp.

Eersteklas parcoursontwerper

“Ik wil Alec Lochore feliciteren met deze belangrijke benoeming”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Hij beschikt over uitstekende referenties als een eersteklas eventingparcoursontwerper, maar ook als technisch afgevaardigde en organisator. Hij speelde een belangrijke rol bij het adviseren van de FEI over de haalbaarheid van cross-countrywedstrijden op de LA28-locatie Santa Anita Park in Arcadia en we hebben er alle vertrouwen in dat hij, in samenwerking met Mike Etherington-Smith, een parcours zal ontwerpen dat de beste van de wereld uitdaagt en tegelijkertijd de kern van onze sport aan een breder wereldwijd publiek laat zien.”

Londen en Tokio

Lochore was Eventing Manager op de Olympische Spelen van Londen 2012, waar hij toezicht hield op de cross-countryplanning en testevenementen in Greenwich Park en in Tokio 2020. Hij vervulde ook functies bij de Wereldruiterspelen en talloze Europese Eventingkampioenschappen. De 53-jarige heeft twee termijnen gediend in het FEI Eventingcomité en is door de jaren heen lid geweest van diverse FEI-werkgroepen.

Geweldige uitdaging

“Ik voel me vereerd en verheugd dat mij is gevraagd om de cross-country voor de Olympische Spelen LA28 te ontwerpen. Het wordt een geweldige uitdaging, waar ik enorm naar uitkijk”, zegt Alec Lochore. “Ik heb het geluk gehad betrokken te zijn bij de organisatie en planning van verschillende Olympische Spelen, en elke Olympische Spelen is uniek en bijzonder. De Olympische Spelen zijn het grootste uithangbord van onze sport – van welke sport dan ook – en het is heel bijzonder om gekozen te worden als parcoursontwerper.”

