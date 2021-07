Alex van Silfhout: ‘Eigenlijk mogen we niet zeuren’

Het Nederlandse dressuurteam eindigde buiten de medailles in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Alex van Silfhout toont zich weinig tevreden met de vijfde plek die zijn team wist te bemachtigen. “We willen een medaille natuurlijk", aldus Van Silfhout. "Uiteindelijk moeten we reëel blijven."

“Twee van de drie Nederlandse paarden hebben heel weinig ervaring op dit niveau. Het kan in de toekomst nog veel beter, maar het is nu nog te pril allemaal. De meeste paarden hier hebben toch wel wat meer ervaring. Nederland heeft een heel aantal goede jonge paarden die straks veel kunnen betekenen voor de sport”, vertelt Alex van Silfhout.

Vaste waarde en weinig ervaring

Edward Gal kwam met Total US (v. Totilas) tot 79,89%. Volgens de bondscoach een knappe prestatie gezien de geringe ervaring van Total US. Hans Peter Minderhoud scoorde met Dream Boy (v. Vivaldi) 76,15%, Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas) 71,29%. “Hans Peter heeft laten zien een vaste waarde te zijn voor het team. Ook Marlies rijdt hier met een jong paard en zij had de pech een paar fouten te hebben. Eigenlijk mogen we niet zeuren als we bedenken dat deze paarden nog maar weinig ervaring hebben. Er zijn landen die op dit moment beter zijn; zo eerlijk moeten we zijn.”

Bron: KNHS