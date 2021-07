Alex van Silfhout heeft vertrouwen: ‘Paarden zijn topfit en trainingen zien er goed uit’

De Olympische Spelen gaan bijna van start en dat betekent een spannende tijd voor Alex van Silfhout en zijn team van dressuurruiters. Sinds een kleine week is hij in Tokyo en de bondscoach kijkt met het volste vertrouwen vooruit richting de komende dagen.

Het is fantastisch geregeld voor de paarden. ”De stallen, het wedstrijdterrein en de aankleding daarvan zijn supermooi, daar kun je een puntje aan zuigen. De paarden staan in geairconditioneerde stallen, dat is heerlijk vertoeven voor ze. De grooms verblijven vlakbij de stallen, die zijn binnen een minuut op stal; net als de dierenartsen trouwens. Alles wat we nodig hebben om optimaal voor de dieren te zorgen is aanwezig.”

Hoe zit het met het klimaat?

”Het klimaat valt mij tot nu toe ongelooflijk mee. Het is hier heerlijk warm, zonder dat het benauwd is. Er is geen paard dat hier moeite mee zal hebben. Op het moment dat de wedstrijden beginnen is het 17:00 uur en dan is de zon weg. Comfortabeler kunnen we het niet krijgen.”

Hoe staan de Nederlandse paarden ervoor?

”We hebben de eerste dagen rustig aan gedaan. Als mens denk je dat het een pittige reis is voor de paarden, maar ze zijn topfit. Als we meteen aan het werk hadden gewild, was er niets aan de hand geweest. We hebben gisteren voor het eerst in de hoofdpiste mogen trainen. Dat is heel belangrijk, want bij kunstlicht ontstaat er een heel andere atmosfeer en het is prettig als de paarden daar al aan gewend zijn. Dat zag er goed uit. Ik ben blij dat we er zo voor staan en heb goede hoop dat we wat kunnen betekenen in de landenwedstrijd.”

Heb je iets van de concurrentie gezien?

”Weinig! De 60 deelnemers trainen verspreid over de dag. Daar zitten we niet de hele dag bij. We hebben wel goed contact met de andere ruiters, want we zitten met zijn allen op dit eilandje waar we ’s ochtends vanaf het olympisch dorp naartoe gaan.”

Vrijdag is de vetcheck, hoe verloopt de wedstrijd verder voor jullie?

”De keuring verloopt op alfabetische volgorde van de landen. Nederland mag als 22e land opdraven. Na de keuring weten we wie er allemaal rijden, daarna wordt de startlijst pas bekend gemaakt. Zaterdag en zondag zijn de Grand Prix. Maandag is een rustdag. Dinsdag is de Grand Prix Special en op woensdag is de finaledag. Vrijdag gaan we alweer naar huis.”

Hoe wordt de startlijst bepaald?

”De startlijst wordt niet ontworpen aan de hand van een loting, maar op basis van de wereldranglijst. De deelnemers worden opgedeeld in zes groepen van tien ruiters, deze groepen zijn volgens de wereldranglijst allemaal ongeveer even sterk, zodat de beste ruiters kür mogen rijden. De Grand Prix geldt als kwalificatie voor de kür op muziek. Uit elke groep mogen de beste twee ruiters door, en de beste zes nummers drie van de uitslagenlijst. In de Grand Prix Special mogen de beste acht landen strijden om de teammedailles. Uiteindelijk rijden achttien ruiters de kür op muziek.”

