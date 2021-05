Alex van Silfhout: ‘Het lijkt een epidemie van Totilassen maar ik heb nog meer keus’

Alex van Silfhout is sinds januari 2019 bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. In dat zelfde jaar behaalde hij met het team, bestaande uit Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Anne Meulendijks en Emmelie Scholtens zilver op het EK in Rotterdam. Daarna is de dressuurbondscoach niet meer met zijn team naar wedstrijden geweest en heeft een groep talentvolle nieuwe dressuurpaarden het Grand Prix-niveau bereikt. Het CHIO Rotterdam is zijn laatste observatiemoment voor de Olympische Spelen en hij vertelt hoe de weg naar Tokio eruit ziet.

“Rotterdam is van levensbelang, ik reken er voor honderd procent op,” vertelt de bondscoach over het belang dit jaar van CHIO Rotterdam. “We hebben zo weinig wedstrijden gehad en er zijn maar twee wedstrijden op 5* niveau. En die zijn op dit moment enorm belangrijk voor ons. We hebben op dit moment veel paarden die debuteren op Grand Prix-niveau en zij moeten tenminste twee keer internationaal op 3* niveau een minimum percentage behaald hebben voordat ze op 5* niveau mogen starten. Mede daarom is het CHIO Rotterdam heel belangrijk.”

Alles nog open

Op de vraag of het ‘code zwart’ wordt in Rotterdam met alle talentvolle Totilas-nakomelingen die de laatste presteren reageert Van Silfhout lachend. “Ja, het lijkt wel een epidemie van Totilas-nazaten, dat heeft de fokkerij goed gedaan! Maar alle gekheid op een stokje, dit zijn heel sterke combinaties maar gelukkig heb ik nog veel meer keus. Je moet zeker niet denken dat alles al bepaald is. Ik zie veel Grand Prix-combinaties die zich goed ontwikkelen en in dat opzicht staat alles nog open.”

NK en CHIO

“Verder zijn het NK Dressuur en het CHIO Rotterdam mijn officiële observatiemomenten. De dag na het CHIO moet ik mijn team voor Tokio bekend maken. Natuurlijk heb ik de afgelopen anderhalf jaar alle ruiters en paarden goed gevolgd. Ik ben bij de ruiters op stal geweest en wanneer het mocht hebben we kadertrainingen gehouden.”

Andere voorbereiding

“Voor dressuurpaarden is de voorbereiding op een belangrijke wedstrijd of kampioenschap heel anders dan voor springpaarden. Springpaarden hebben vooral veel routine nodig. Bij een dressuurpaard gebeurt tachtig procent van de voorbereiding thuis. De proeven zijn bekend. De laatste twintig procent komt aan op de juiste voorbereiding vlak voor de proef en de invloed van die laatste voorbereiding op de prestaties in de ring.”

Zonder publiek

Van Silfhout verwacht niet dat het uitmaakt dat het CHIO Rotterdam waarschijnlijk zonder publiek wordt verreden. “De Olympische Spelen zijn dit jaar waarschijnlijk ook zonder publiek. Toch is het rijden in het stadion in het Kralingse Bos een mooie gelegenheid om weer even de atmosfeer van een stadion te proeven. Dat is toch wel anders dan thuis in de ring. Ook dat geeft mij weer informatie. Zeker bij die relatief onervaren paarden.”

Best een puzzel

“Daar wil ik overigens nog wel een opmerking bij maken. Anders dan twee jaar geleden voor het EK in Rotterdam heb ik nu een mooie longlist met combinaties. Het talent is in huis maar we zitten nog in de opbouwfase. En ik wil zuinig zijn op dit talent. Dat betekent dat we maat moeten houden met training en wedstrijden. Voorop staat dat we blije paarden willen en vermoeidheid en blessures willen voorkomen. Dat maakt het nog best een puzzel voor de ruiters en voor mij om de juiste combinaties op de juiste momenten te laten pieken. De Olympische Spelen zijn belangrijk maar het welzijn van onze paarden is nog belangrijker. En voor wie niet meegaat naar Tokio is er in september ook nog een EK.”

