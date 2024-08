Alle TeamNL springruiters door naar de individuele finale: ‘Het kan bij alle drie van ons’

Alle TeamNL springruiters hebben zich vandaag geplaatst voor de Olympische individuele finale. Of het nu kwam door de aanmoediging van onze Prinses Amalia die aanwezig was in het stadion in Versailles, het kwartje viel vandaag in elk geval de goede kant op voor TeamNL. Maikel van der Vleuten was de eerste Nederlander in de ring met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). Een balk op de driesprong leverde vier strafpunten op. Kim Emmen verlengde haar abonnement op een foutloze ronde met Imagine (v. Cassini Gold) en ook Harrie Smolders liet alle balken in de staanders liggen met Uricas van de Kattevennen (v. Uriko).

Een plaats in de top 30 was vandaag het doel van de TeamNL springruiters. Dit leverde een ticket op voor de Olympische individuele finale, dat is gelukt! Een gelukkige bondscoach Jos Lansink over deze prestatie: “We haalden met het team in de landenwedstrijd net niet het podium. Hoewel de paarden fantastisch sprongen en de ruiters geweldig reden, viel het kwartje net de verkeerde kant op. Vandaag begonnen we weer met een schone lei dus kon het weer alle kanten opgaan. Maikel van der Vleuten (Someren) had een beetje pech op de driesprong, maar Kim Emmen (Raamsdonk) en Harrie Smolders (Grobbendonk, Bel.) reden rondjes niet voor een 10 maar voor een 20. Je hoopt altijd op drie ruiters in de finale, maar het moet ook nog maar gebeuren. Morgen begint alles weer op nul. Als we de vorm van vandaag hebben, dan kunnen we goede resultaten neerzetten.”

Tactiek bepalen

Helaas maakte Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. een foutje waardoor ze 4 strafpunten noteerden. Deze score was voldoende voor een kwalificatie in de finale morgen waarin de beste 30 deelnemers van vandaag mogen deelnemen. Van der Vleuten na zijn proef: “Mijn tactiek was om nul te rijden, maar wel met een snelle tijd voor het geval ik een foutje zou maken. Wat uiteindelijk ook het geval is. Als je al vroeg moet starten in de wedstrijd, dan weet je nog niet hoe het gaat lopen. Soms moet je nul rijden en soms zit je er met een snelle vier-fouter nog bij.”

Drie keer nul

Kim Emmen na haar derde foutloze parcours bij deze Olympische Spelen: “Ik had weer een super ronde, Imagine was weer super te pas, het ging fantastisch. Imagine heeft drie keer nul gesprongen, hij is echt in super vorm, hij maakt het mij makkelijk. Het is altijd lastig als je iemand anders zijn plek in het team moet overnemen, maar ik ben er super trots op hoe het is gegaan en ook hoe Imagine het heeft opgepakt. Ik vind het fijn om vandaag een beetje in de middenmoot te eindigen, zodat ik morgen eerst een paar ritten kan zien waardoor ik weet hoe ik het parcours moet rijden en wat de moeilijke lijnen zijn.”

Vrij unieke prestatie

Harrie Smolders kwam als laatste Nederlander aan start. Ook Smolders noteerde een foutloze ronde met zijn paard Uricas van de Kattevennen. “Het is vrij uniek dat we alle drie bij de 30 beste ruiters van vandaag horen. Deze kunnen we alvast afvinken. Het parcours had een minder hoge moeilijkheidsgraad dan de afgelopen dagen, dus een klein foutje kon al fataal zijn. Morgen begint alles weer op nul, dat is in vergelijking met andere kampioenschappen een uniek format. Wie morgen de dag van zijn leven heeft, die gaat naar huis met Olympisch goud. Alles moet samenvallen op zo’n dag. Het kan bij alle drie van ons, we kijken uit naar morgen.”

Format

De 30 hoogstgeplaatste combinaties van vandaag mogen morgen -dinsdag 6 augustus- van start in de finale waarin de individuele medailles worden verdeeld. De behaalde resultaten in de kwalificatie tellen niet mee, alle combinaties beginnen met nul strafpunten aan de individuele finale.

Uitslag kwalificatie individuele finale springen

01. Julien Epaillard (Fra) – Dubai du Cedre: 0 strafpunten (73.07 sec.)

02. Shane Sweetnam (Ier) – James Kann Cruz: 0 strafpunten (73.35 sec.)

03. Daniel Coyle (Ier) – Legacy: 0 strafpunten (73.64 sec.)

04. Harrie Smolders (Grobbendonk, Bel.) – Uricas vd Kattevennen: 0 strafpunten (74.02 sec.)

09. Kim Emmen (Raamsdonk) – Imagine: 0 strafpunten (75.33 sec.)

22. Maikel van der Vleuten (Someren) – Beauville Z N.O.P.: 4 strafpunten (70.94 sec.)

