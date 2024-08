ALLES OVER DE PARALYMPISCHE SPELEN 2024

Horses.nl zorgt er voor dat je geen enkel moment mist van de paardensport op de Paralympics in Parijs. Nederland heeft in de parasport al jaren een abonnement op medailles. Mis niets van de sport in Parijs 2024 met Horses.nl.

Natuurlijk hebben we ook voor deze Olympische Spelen en Paralympics een aparte landingspagina gecreëerd. Naast alle handige links (programma, tv-schema, Parijs-blogs, fotoseries) vindt u hier ook (opgesplitst per discipline) al het nieuws dat wij brengen vanuit en over Parijs.

U bereikt onze Olympische landingspagina ook via www.horses.nl/olympische-spelen

Programma en tijdschema Paralympics

Datum Paradressuur Zondag 28 augustus OPENINGSCEREMONIE Dinsdag 3 september 9.00 uur individuele proef Grade I, II en III Woensdag 4 september 09.30 uur individuele proef Grade IV en V Donderdag 6 september 09.30 uur: landenwedstrijd Zaterdag 7 september 09.30 uur: kür Grade IV

10.57 uur: kür Grade V

12.34 uur: kür Grade I

14.01 uur: kür Grade II

15.28 uur: kür Grade III Zondag 5 september SLUITINGSCEREMONIE

Paardensport op de Olympische Spelen