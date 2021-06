Amerika maakt Tokio-dressuurteam bekend

De Amerikaanse federatie heeft het dressuurteam voor de Olympische Spelen in Tokio bekend gemaakt. Opgesteld zijn Adrienne Lyle met Salvino (Sandro Hit x Donnerhall), Steffen Peters met Suppenkasper (Spielberg x Krack C) en Sabine Schut-Kery met Sanceo (San Remo x Ramiro's Son II). Meereizende reserve is Nick Wagman met Don John (Johnson x Goodtimes).

Overige reserves zijn Olivia LaGoy-Weltz met Rassing’s Lonoir (De Noir x Loran) en Ben Ebeling met Illuster van de Kampert (Spielberg x Contango).

Sterk team

“Het team dat is geselecteerd om ons in Tokio te vertegenwoordigen is ongelooflijk sterk en ik kijk ernaar uit om de komende weken met deze combinaties samen te werken om ervoor te zorgen dat we prestaties leveren waar ons land deze zomer trots op zal zijn”, zegt Chef d’Equipe Debbie McDonald. “We hebben het afgelopen jaar hard getraind om ons voor te bereiden op deze Spelen en het ziet ernaar uit dat het zijn vruchten begint af te werpen.”

Bron: USEF