Andrew Heffernan: ‘Met de paarden gaat het prima’

Andrew Heffernan, de bondscoach van de eventingruiters van TeamNL, is twee dagen geleden in Tokio gearriveerd voor zijn eerste Olympische Spelen als coach. Een mooi moment om te horen hoe de eventingpaarden de lange reis doorstaan hebben en OM vooruit te blikken op de olympische eventingwedstrijd die over een week van start gaat.

Hoe gaat het met de eventingpaarden?

“De paarden zijn maandag gearriveerd en de eventingruiters en ik zijn een dag later hier in Tokio aangekomen. Met de paarden gaat het prima. Ze zijn in goede vorm en hebben eerst een paar dagen rust gekregen. De team-veterinair houdt de paarden scherp in de gaten. Hij controleert hun bloedwaardes en hun temperatuur en alles ziet er normaal uit, dus dat is goed. Ik heb Merel Blom net The Quizmaster zien rijden en hij zag er fit uit. Meer kan ik op dit moment niet wensen.”

Hoe verloopt jouw eerste Olympische Spelen als bondscoach tot op heden?

“Het verschilt niet veel van mijn Spelen als deelnemer. We hebben nu nog veel vrije tijd, dus we kunnen veel tijd met elkaar doorbrengen en elkaar op die manier goed leren kennen, dat is een leuke ervaring. Het is nu wel heel anders door alle Covid-maatregelen, maar tot op heden kunnen we daar goed mee omgaan. Ik verblijf met de twee ruiters in het Olympisch dorp, de grooms en de team-veterinair verblijven in de buurt van de paarden op de hippische accommodatie.”

Hoe ziet jullie programma eruit volgende week?

“De eerste veterinaire controle is donderdag, gevolgd door de dressuur op vrijdag en zaterdag. Op zaterdagmiddag of -avond worden de paarden vervoerd naar Sea Forest, de locatie waar zondag de cross verreden wordt. Zondagavond komen de paarden weer terug hier op de hippische accommodatie. Op maandag is de vetcheck en daarna het afsluitende springen.”

Heb je de cross al gezien?

“Nee, we hebben de cross nog niet gezien. Dinsdag mogen we voor het eerst de cross lopen. Daar kijken we naar uit. Normaal mag je pas op de dag van de eerste ‘trot-up’ het parcours verkennen, maar hier mag het dus twee dagen eerder. Dat is fijn, want dan hebben we iets meer tijd. Het kost ook een uur om daarheen te rijden, dus nu hebben we het op de dressuurdagen iets minder druk, dat is prettig.”

