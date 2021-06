Anne Meulendijks ‘trekt zich terug’ voor Tokio

Met de scores die MDH Avanti N.O.P. (v. United) de afgelopen tijd onder Anne Meulendijks liep, waren de Olympische Spelen nog ver weg. Veel jonge Nederlandse combinaties gingen qua scores ruimschoots over Meulendijks en Avanti, die deel uit maakten van het zilveren EK-team, heen. Zelf spreekt Anne Meulendijks op social media van terugtrekken.

“Soms moet je beslissingen maken die minder leuk zijn maar voor mij is een ding altijd het allerbelangrijkste en dat is Avanti. Ik heb samen met de bondscoach gekozen om Avanti terug te trekken voor het traject richting de Olympische Spelen in Tokyo. Avanti is natuurlijk 16 jaar en misschien is dat jaartje later nu toch in ons nadeel maar hij is nog altijd topfit en ik geniet nog elke dag van hem. Dit wil ik graag nog even blijven doen dus hebben we er voor gekozen om hem alleen nog in te zetten voor de leuke en mooie wedstrijden. De omstandigheden in Tokyo zijn niet makkelijk en zeker voor een wat ouder paard is dit best een risico. We kiezen daarom voor het welzijn van Avanti zodat we nog heel lang plezier van hem kunnen hebben en nog meer mooie momenten samen kunnen beleven.”

