Atleten uit Rusland en Wit-Rusland mogen deelnemen aan Olympische Spelen

De Raad van Bestuur (EB) van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft besloten dat atleten uit Rusland en Wit-Rusland, onder strikte voorwaarden, mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Er gelden echter een tal van voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn; Russische en Wit-Russische atleten mogen in Parijs alleen onder een neutrale vlag strijden, de volksliederen van Rusland en Wit-Rusland worden niet gespeeld, het is verboden om nationale symbolen en vlaggen te gebruiken en atleten/ondersteunend personeel die de oorlog actief steunen, komen niet in aanmerking om deel te nemen.

‘De vredesmissie van de Olympische Beweging’

Als extra eis stelt het IOC dat Russische en Wit-Russische atleten, net als alle andere atleten, de bijgewerkte deelnamevoorwaarden moeten ondertekenen die van toepassing zijn op Parijs 2024. Deze bevatten een verbintenis om het Olympisch Handvest te respecteren, inclusief ‘de vredesmissie van de Olympische Beweging’.

Solidariteitsfonds Oekraïne

Het IOC EB bevestigde ook opnieuw dat ze Oekraïense atleten op alle mogelijke manieren blijven ondersteunen in hun weg naar zowel de Olympische Spelen van Parijs in 2024 als naar de Olympische Winterspelen van Milaan Cortina in 2026. Om dit te bereiken heeft het IOC zijn Solidariteitsfonds voor het NOC van Oekraïne verdrievoudigd tot 7,5 miljoen dollar.

Bron: IOC