Australisch eventer Christopher Burton zegt af voor Tokio

Christopher Burton, die voor Australië zou deelnemen aan de Olympische eventing, heeft zich teruggetrokken. Zijn 15-jarige merrie Quality Purdey (v. Quality 8) is niet helemaal fit. De kleine blessure werd ontdekt tijdens de veterinaire check voor vertrek naar Tokio. Het paard zal zeer waarschijnlijk herstellen, maar deelname aan de Spelen is niet verantwoord, zo laten Burton en de Australische bond weten.

Burton is woonachtig in het Verenigd Koninkrijk en was onlangs nog zesde in de korte vierster van Bicton met Quality Purdey. Het duo werd eind 2019 tweede in de vijfster van Pau. Het zouden de derde Olympische Spelen voor Burton zijn geweest. Hij stond in Equirating genoteerd als serieuze medaille-kandidaat, met een kans van 25% op een top drie klassering.

Reserve

In het Australisch team schuiven de reserves nu een plaatsje op. Stuart Tinney krijgt een plek in het team met Leporis (v. Lasino) en Kevin McNab gaat als meereizend reserve naar Tokio met Don Quidam (v. Con Quidam).

Bron: Horse & Hound / Horses.nl