Beezie Madden trekt Garant terug voor OS: ‘Moeilijk om mijn teamgenoten teleur te stellen’

Bondscoach Robert Ridland maakte bekend dat het Amerikaanse springteam voor de Olympische Spelen bestaat uit Kent Farrington, Laura Kraut, Jessica Springsteen en McLain Ward. Op dat lijstje ontbreekt de naam van Beezie Madden en Garant (Warrant x Verdi TN). "We geloven allemaal in Garant's toekomst als paard voor grote kampioenschappen, maar het is nu nog niet de tijd voor hem", verklaart zijn amazone.

“Het is moeilijk om mijn teamgenoten teleur te stellen, maar het enige dat nog belangrijker is dan het team, is het paard.” Ze vervolgt: “Ik ben gek op Garant en ik zou hem voor geen enkel ander paard willen ruilen. Hij is fit en gezond, maar is er gewoonweg nog niet klaar voor wat er op de Olympische Spelen gevraagd wordt. We moeten daarom zijn welzijn voorop stellen.”

Bron: Instagram