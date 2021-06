België heeft vijf potentiële kandidaten voor dressuurteam Tokio

De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie heeft, nadat pas recent duidelijk werd dat België een dressuurteam naar de Olympische Spelen in Tokio mag sturen, een lijst met vijf potentiële kandidaten opgesteld. Het gaat om Laurence Roos, die zich in de eerste instantie als individuele starter had gekwalificeerd, Larissa Pauluis, Domien Michiels, Alexa Fairchild en Thibault Vandenberghe.