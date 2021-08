Ben Maher: ‘Weet niet wat spannender is, trouwen of winnen van het goud’

Ben Maher werd gisteren in Tokio gehuldigd als Olympisch kampioen. Met de KWPN'er Explosion W (v. Chacco-Blue) won de Brit de titel na een spannende barrage. Over twee weken stapt de kersverse kampioen in het huwelijksbootje met Sophie Gracida. "Ik weet niet wat meer druk geeft: dit of trouwen over twee weken," lachte Maher onmiddellijk na de medailleceremonie in Tokio.

Het wordt een mooie maand augustus voor Ben Maher. Over een week of twee trouwt de Brit in zijn thuisbasis in Hertfordshire. “We hebben een kleine bruiloft thuis met goede vrienden en familie. Maar ik bedacht me dat het een groot feest kan worden als het in Tokio goed zou gaan. Daar kunnen we nu naar uitkijken”, vertelt Maher aan Horse and Hound.

‘Veel gegil en gehuil’

Direct na de barrage, waarin Ben Maher en Explosion goud wonnen, belde hij met zijn aanstaande vrouw en er werd “veel gegild en gehuild”, aldus Maher. “Sophie heeft veel van me te verduren,” voegde Ben eraan toe. “Ik werk hard, ik ben niet vaak thuis. Ik weet zeker dat ze blij zal zijn als ik thuiskom en we samen van dit alles kunnen genieten. Over twee weken gaat het allemaal om Sophie – dan stop ik de gouden medaille even weg.”

Bron Horse and Hound