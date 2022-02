Bevestiging paardensport zit in eerste sportprogramma voor Olympische Spelen 2028

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft officieel bevestigd dat de paardensport in het initiële sportprogramma zit voor de Olympische Spelen in Los Angeles 2028. Nadat het IOC in december 2021 had aangekondigd dat de paardensport tot de 28 voorgestelde sporten behoorde, bevestigde het IOC dit gisteren tijdens een bijeenkomst in Peking.

“We zijn verheugd met deze bevestiging, die een stralende bekrachtiging is van de waardevolle bijdrage die de paardensport brengt aan de Olympische beweging”, aldus FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Dit is echter slechts een eerste stap. De hippische disciplines voor LA 2028 zullen medio 2023 worden beslist en de hippische evenementen en de quota voor LA zullen pas na Parijs 2024 worden beslist.”

De Vos: ‘De deelname en ontwikkeling van jongeren spelen een sleutelrol’

“We zijn toegewijd om succesvolle sport te leveren op de Olympische Spelen en zijn gepassioneerd door universaliteit en het laten groeien van onze sport om een ​​nieuw publiek te bereiken en talent over de hele wereld te ontwikkelen”, vervolgde FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “De deelname en ontwikkeling van jongeren spelen een sleutelrol in dit proces en zullen ervoor zorgen dat we een diverse en inclusieve hippische gemeenschap hebben waar jonge mensen kunnen groeien, vooruitgang kunnen boeken en kunnen streven naar Olympische grootsheid. De jeugd heeft de toekomst en met paardensport in het LA 2028-programma, een op jongeren gerichte Spelen, is het een extra stimulans voor onze ambitieuze jonge atleten om zich voor te bereiden om hun talent te laten zien op het grootste wereldtoneel.”

Bron: Horses.nl/FEI