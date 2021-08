Bingo du Parc vervangt vermoeide Zypria S

Harrie Smolders en Bingo du Parc vervangen morgen in de finale om de landenmedailles springen Willem Greve en Zypria S. “We moeten in eerste instantie denken aan het welzijn van het paard”, verklaart bondscoach Rob Ehrens zijn beslissing. “De merrie sprong vandaag niet meer zo fit als ze normaal gesproken doet. Dan moet je gewoon aan het paard denken.”

Ehrens vindt het best een moeilijke keuze. “Want nu gaat Harrie morgen met Bingo als tweede van start, maar dat paard heeft nog niks gelopen. Dus dat is een gokje. Harrie is natuurlijk een geroutineerde ruiter, maar Bingo is geen paard met een lange staat van dienst. Maar daarvan hebben we er geen enkel bij. Voor al onze paarden is dit het eerste internationale kampioenschap. We moeten dealen met wat we hebben. Maar bovenaan staat dat we blijven knokken. We beginnen allemaal weer met nul en je weet nooit hoe een koe een haas vangt.”

Bron: Horses.nl