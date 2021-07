Boston STH en Denise Nekeman verlaten Olympische quarantaine

Boston Sth en Denise Nekeman (de derde reservecombinatie van Alex van Silfhout), zal de quarantainestallen waarin hij verblijft in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio vandaag al weer verlaten. "Bij de moeder van amazone Denise zijn afwijkende bloedwaardes geconstateerd waardoor zij niet naar Tokio mag reizen", meldt de KNHS. Horses.nl vernam al eerder vandaag dat Boston STH weg zou zijn uit Aken, maar de KNHS ontkende dat in eerste instantie. Nu heeft de KNHS er een persbericht over gepubliceerd.

“Net als alle andere ruiters, grooms en mensen uit het begeleidingsteam zijn Denise en haar moeder met een negatieve PCR-test aan de quarantaineperiode in Aken begonnen. Bij een uitgevoerde aanvullende test, zijn echter bij Berna Nekeman licht verhoogde waardes geconstateerd. Om geen enkel risico voor de gehele ploeg te nemen, is in goed overleg met bondscoach Alex van Silfhout besloten dat Denise en Boston Sth de quarantaine iets eerder dan gepland verlaten”, schrijft de KNHS.

Derde reservecombinatie

Boston en Denise Nekeman waren Van Silfhouts derde reservecombinatie. Eerste (meereizende) reserve is Dinja van Liere met Haute Couture en tweede reserve is Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch. Edward Gal heeft ook nog een reservepaard in Aken: Toto jr.

Bron: KNHS