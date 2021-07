BREAKING Geen voorlopige voorziening, Hermès definitief niet naar Spelen

Het is einde verhaal voor Dinja van Liere en Hermès. Deelname aan de Olympische Spelen is uitgesloten voor de negenjarige hengst van Joop van Uytert. Het CAS heeft geen voorlopige voorziening toegekend en daarom kan Hermès vannacht om 0.00 uur (de deadline voor inschrijvingen) niet door de KNHS worden ingeschreven.

Een toelichting gaf het CAS niet op het besluit om de voorlopige voorziening af te wijzen. “Je krijgt een briefje met één zin: rejected. Geen toelichting, verder niets”, vertelt advocaat Luc Schelstraete, die door Hermès’ eigenaar Joop van Uytert aan boord was gehaald in de zaak tussen de FEI en de KNHS.

Jokers

Schelstraete heeft nog een paar jokers als het gaat om vervolgstappen, maar verwacht niet dat het nog op tijd iets gaat uithalen. “De FEI kennende gaan ze niets doen om er voor te zorgen dat hun fout recht wordt gezet en Hermès alsnog kan worden ingeschreven.” Het laatste woord over de zaak is in ieder geval nog niet gezegd.

Bron: Horses.nl