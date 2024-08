BREAKING Kim Emmen vervangt Willem Greve in kwalificatie landenwedstrijd

De KNHS meldt dat Willem Greve vervangen wordt door Kim Emmen “Na de eerste training van de springruiters vandaag in de Olympische piste van Parijs is besloten dat Kim Emmen met Imagine morgen van start zal gaan in plaats van Willem Greve met Grandorado TN N.O.P.. Voor de springruiters van TeamNL staat morgen de kwalificatie op het programma voor de Olympische landenwedstrijd.”