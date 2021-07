British Equestrian voert wijziging in reisschema Olympische Spelen

Terwijl het grootste deel van de paarden begonnen is aan de reis naar Tokio kondigt British Equestrian een wijziging aan in haar reisschema voor de Olympische Spelen in Tokio.

Piggy March en Brookfield Inocent (v. Inocent), die waren aangewezen als reizend reservepaar voor de Britse ploeg, worden nu vervangen door de Wereldruiterspelen-kampioen van 2018 Ros Canter en haar oude partner, Allstar B (Ephebe For Ever x Erkstein).

Zorgvuldige overweging

“Na zorgvuldige overweging en volledige samenwerking tussen Performance Director Richard Waygood en de eigenaren van Brookfield Inocent, Alison Swinburn, en John en Chloe Perry, is besloten dat ‘Arthur’ niet naar Tokio zal reizen voor de Olympische Spelen” zegt British Equestrian. “Deze beslissing is genomen met het begrip en de steun van hun ruiter, Piggy March.”

Dromen in de wacht

Alison Swinburn, zegt namens de eigenaren: “De kans om je land te vertegenwoordigen op het Olympische podium is het toppunt van de ambitie van elke eigenaar, maar alles in overweging nemend, moeten we die dromen voorlopig in de wacht zetten. We wensen het team in Tokio veel succes en ze zullen geen grotere supporters hebben omdat we ze allemaal aanmoedigen.”

Extreem moeilijke beslissing

Richard Waygood voegde toe: “Tokio wordt een Spelen als geen ander en ik ben Piggy en haar eigenaren, Alison, John en Chloe, dankbaar voor hun openheid en aandacht voor wat een extreem moeilijke beslissing was. We hopen Piggy en Arthur in de toekomst in Britse teamkleuren te zien.”

Reizende reserves

Dit brengt de regerende wereldkampioenen Ros Canter en Allstar B, eigendom van Ros en Caroline Moore, in de ploeg als reizende reserves.

Bron: Horses.nl/Eventingnation