BWP heeft meeste springpaarden in individuele finale

Waar het KWPN in de dressuurfinale oppermachtig was (9 van 18 finalisten), zijn de de dertig springpaarden in individuele finale vandaag wat evenrediger verdeeld over de verschillende stamboeken. België levert de meeste finalisten: vijf BWP'ers, twee Z-paarden en twee SBS-paarden. De Belgische springruiters scoren dus niet alleen (alle drie de ruiters door), maar ook de Belgische fokkers. Daar tussen ook de favorieten voor een medaille Killer Queen VDM (BWP, fokkers: Dirk en Ann Bruggeman-Carpentier) en H&M All In (SBS, fokker: Bas Huybregts). En de door Nederlanders Pascal Habets en Monique Limpens gefokte Z-ruin Beauville Z (v. Bustique) van Maikel van der Vleuten moeten we ook niet uitvlakken.